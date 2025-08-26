Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. JL Bort

El Consell ofrece Vaersa a los ayuntamientos para agilizar la contratación de emergencia de obras en la red de alcantarillado afectado por la riada

Propone un nuevo mecanismo para que los consistorios puedan contratar los proyectos ante la falta de ayudas del Gobierno central

ALEJANDRA CARRILLO

Martes, 26 de agosto 2025, 13:55

El pleno de Consell ha retomado este martes su actividad tras el receso estival de dos semanas con una reunión marcada por la preocupación ante ... la falta de reparación del alcantarillado de unos quince municipios valencianos afectados por la dana que tuvo lugar hace casi diez meses. Según los datos presentados, gran parte de las localidades afectadas continúan con infraestructuras de saneamiento dañadas y llenas de lodo, lo que supone un riesgo elevado de inundaciones de cara al inicio de las lluvias otoñales.

