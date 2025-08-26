El Consell ofrece Vaersa a los ayuntamientos para agilizar la contratación de emergencia de obras en la red de alcantarillado afectado por la riada

El pleno de Consell ha retomado este martes su actividad tras el receso estival de dos semanas con una reunión marcada por la preocupación ante ... la falta de reparación del alcantarillado de unos quince municipios valencianos afectados por la dana que tuvo lugar hace casi diez meses. Según los datos presentados, gran parte de las localidades afectadas continúan con infraestructuras de saneamiento dañadas y llenas de lodo, lo que supone un riesgo elevado de inundaciones de cara al inicio de las lluvias otoñales.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha explicado que las competencias en materia de alcantarillado corresponden a los ayuntamientos, pero insistió en que la Generalitat ofrecerá apoyo externo para agilizar los trabajos pendientes. «Intentamos colaborar», afirmó Martínez Mus, quien explicó que la empresa pública Vaersa será la encargada de asumir directamente la ejecución de las obras necesarias en aquellos municipios que lo soliciten.

La fórmula consistirá en un encargo de gestión que permitirá a los consistorios ceder la actuación a Vaersa, de manera que se evite la lentitud de los procesos de contratación. «Usará los medios propios y los que no tenga los subcontratará», precisó el conseller.

El debate también giró en torno a la financiación. Martínez Mus señaló que todavía están pendientes de resolución las subvenciones solicitadas por los ayuntamientos al Ministerio para la Transición Ecológica, que se presentaron en enero y de las que a día de hoy no hay una cuantía definida.

«Estamos hablando de unos 420 millones de euros que deberían ejecutarse ahora y de la forma más ágil posible, pero los plazos de contratación pueden retrasar los trabajos más allá de lo que los municipios necesitan», advirtió.

El conseller también recordó que, a nivel nacional, hay líneas de financiación valoradas en 1.700 millones de euros que «no han resultado efectivas» y cuya ejecución está prácticamente paralizada. En contraste con la situación del alcantarillado municipal, Martínez Mus informó de que las 123 depuradoras autonómicas dañadas por la dana están prácticamente reconstruidas, lo que muestra —dijo— el esfuerzo de la Generalitat en el ámbito de sus competencias directas.

En los próximos días, el Consell contactará con los ayuntamientos afectados para ofrecer formalmente esta vía de colaboración con Vaersa. Los municipios que acepten podrán declarar la emergencia de las obras, lo que, junto al encargo de gestión, permitiría acelerar su ejecución.

«El máximo que podemos hacer o el mínimo, pero lo que no podemos es quedarnos de brazos cruzados», concluyó el conseller, apelando a la urgencia de actuar para evitar que las primeras lluvias otoñales encuentren sin protección a los municipios más afectados por la dana.

La portavoz del Consell, Susana Camarero, destacó que la prioridad es «estar lo más preparados posible» frente a episodios de lluvias intensas y subrayó que se trata de un «servicio público esencial» cuya recuperación no puede seguir demorándose.