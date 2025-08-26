El Consell amplía la inversión en las instalaciones provisionales de los espacios Labora de Catarroja y Aldaia La inversión, por valor de 67.770 euros, permitirá completar la conexión eléctrica, el traslado de módulos y la instalación de redes en las nuevas dependencias

A. T. Alzira Martes, 26 de agosto 2025, 15:39

El Consell aprueba la ampliación del contrato de emergencia para el arrendamiento de módulos prefabricados y contenedores marítimos destinados a los centros Labora de Aldaia, Catarroja y Paterna, que fue adoptado tras la riada del pasado mes de octubre.

La medida supuso una inversión inicial de 338.176 euros para poder reanudar el servicio habitual que se prestaba en las instalaciones del Centro de Formación y el Espai Labora-SEPE de Catarroja. No obstante, necesidades sobrevenidas tras la adjudicación del contrato han hecho necesaria su ampliación, que ha sido aprobada por el Consell e incrementa en 67.770 euros la cantidad estimada inicialmente en el contrato.

Las nuevas actuaciones contemplan la conexión eléctrica del aula prefabricada en el Centro Labora Formación de Aldaia; la desinstalación, traslado y reinstalación de los módulos en Catarroja -desde la calle Francesc Larrodé hasta la Avenida Jaume I-; así como la instalación de puntos de red y acondicionamiento del rack en estas dependencias.

El Centro de Formación y el Espai Labora-SEPE de Catarroja fueron gravemente dañados por la riada. Por ello, las actividades del centro de formación se trasladaron al centro de formación de Labora en Aldaia y al Centro de Referencia Nacional de Paterna, que han necesitado espacios adicionales para ubicar al alumnado y almacenar el equipamiento y material de los cursos de formación.

En cuanto a las oficinas Espai Labora-SEPE de Catarroja, se contrataron unidades móviles, que han ofrecido atención presencial a la ciudadanía y a las empresas de los municipios afectados por la dana para poder seguir prestando servicio, pero por motivos de espacio, también ha sido necesario contratar módulos prefabricados y contenedores para el almacenaje provisional de material.