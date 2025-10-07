Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
Susana Camarero, durante la rueda de prensa tras el pleno del Consell.

Camarero advierte, sobre los menores inmigrantes: «Algunos cumplen 18 años este mes»

La consellera asegura que en los expedientes recibidos hasta ahora, medio centenar, hay más de una decena que quieren ir a otras regiones por tener allí familia, por lo que la Generalitat recurrirá los traslados a la Comunitat

Burguera

Martes, 7 de octubre 2025, 12:43

La Generalitat ha anunciado el recurso contra la llegada de inmigrantes a la Comunitat. «El Gobierno sigue adelante con su plan forzoso», ha lamentado Susana ... Camarero la portavoz del Consell y titular de Servicios Sociales, la conselleria que deberá atender a los menores inmigrantes llegados a la Comunitat en el plan de distribución de jóvenes extranjeros.

