Camarero advierte, sobre los menores inmigrantes: «Algunos cumplen 18 años este mes»

La Generalitat ha anunciado el recurso contra la llegada de inmigrantes a la Comunitat. «El Gobierno sigue adelante con su plan forzoso», ha lamentado Susana ... Camarero la portavoz del Consell y titular de Servicios Sociales, la conselleria que deberá atender a los menores inmigrantes llegados a la Comunitat en el plan de distribución de jóvenes extranjeros.

Camarero ha anunciado que «nos han remitido desde Canarias, Ceuta y Melilla 47 expedientes de menores, 28 de Canarias, 4 de Melilla y 15 de Ceuta. Desde Ceuta se han emitido resoluciones de ocho menores y dos de ellos ya se han resuelto definitivamente. Ayer recibimos a los dos primeros menores desde Ceuta».

La consellera ha sido muy crítica con el modo en que el Gobierno central ha despachado el envío de menores desde las zonas del país que registran la mayor presión de migrantes.

«Los expedientes constatan el desprecio sobre esos menores inmigrantes. No se atiende su situación personal ni familiar. Algunos cumplen la mayoría de edad, los 18 años, este mismo mes, en las próximas semanas. Les hemos dicho que no nos manden a personas en estas circunstancias porque, conforme lleguen, deberemos dejarles fuera del sistema, no les podemos atender», ha segurado Camarero.

La consellera ha continuado describiendo una situación preocupante: «Otros menores manifiestan su deseo de ir a otras autonomías, y no a la Comunitat, hasta 13 de ellos, por tener familiares en otras regiones. O está el caso de tres hermanos que piden quedarse en Melilla por tener a familiares cerca. O también casos de menores con trabajo a los que trasladan, y por eso vamos a recurrir los expedientes».