Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cierra la polémica con À Punt y admite que sí tenía los vídeos del Cecopi
Ana Vega, de Vox. José Cuéllar

El PP apoya en Les Corts la línea dura de Vox contra la inmigración ilegal

Los voxistas dan la «bienvenida» a los populares a sus propuestas sobre migrantes en situación irregular: «Cuando copian, aciertan»

Burguera

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:44

Los populares han apoyado en Les Corts este miércoles una propuesta de Vox sobre la inmigración muy conectada con las propuestas de resolución presentadas por ... los voxistas hace una semana en el mismo parlamento y que el PP decidió no respaldar. Los voxistas no lo interpretan como un guiño del partido mayoritario a sus «socios preferentes», sino a la fuga de votantes por la posición de Feijóo respecto a la entrada de menores no acompañados. Sea como sea, finalmente, los populares han respaldado una posición de marcado carácter voxista, sin concesiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  3. 3

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  4. 4 Pablo Motos, alto y claro sobre su pueblo valenciano: «Atan los perros con longanizas»
  5. 5 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  6. 6

    Valencia CF - Oviedo: bochorno en Mestalla
  7. 7 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  8. 8

    Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro
  9. 9 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  10. 10

    Pintadas acusando de «chivato» a un narco por la caída del cártel del puerto de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PP apoya en Les Corts la línea dura de Vox contra la inmigración ilegal

El PP apoya en Les Corts la línea dura de Vox contra la inmigración ilegal