El PP apoya en Les Corts la línea dura de Vox contra la inmigración ilegal

Los populares han apoyado en Les Corts este miércoles una propuesta de Vox sobre la inmigración muy conectada con las propuestas de resolución presentadas por ... los voxistas hace una semana en el mismo parlamento y que el PP decidió no respaldar. Los voxistas no lo interpretan como un guiño del partido mayoritario a sus «socios preferentes», sino a la fuga de votantes por la posición de Feijóo respecto a la entrada de menores no acompañados. Sea como sea, finalmente, los populares han respaldado una posición de marcado carácter voxista, sin concesiones.

Ana Vega, de Vox, ha defendido una proposición contra «la entrada de inmigrantes de ilegales. España debe deportar a todos los inmigrantes ilegales, a los legales que cometan delitos, a los que quieren vivir de los valencianos y a los que nos quieren imponer el islamismo». Dirigiéndose al PP, Vega ha dado la «bienvenida» a sus propuestas en contra de la «inmigración ilegal» porque «cuando copian, aciertan», en alusión al «visado por puntos» planteado por el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo.

«Basta ya de que los inmigrantes ilegales tengan más privilegios que los españoles, arrasen con los recursos sanitarios y educativos. Se está financiando la delincuencia en toda España. La inmigración ilegal y descontrolada se les ha ido de las manos al PP y al PSOE. El coste de la inmigración es de 30.000 millones de euros al año. Hay que fomentar la natalidad, garantizar sueldos dignos y apoyar a las familias, en definitiva, solidaridad generacional, que solo se hace con españoles trabajando, no importando mano de obra barata. Las pensiones se defienden con políticas de natalidad, reduciendo el gasto y manteniendo el talento. Se acabó permitir que otros arruinen lo que nosotros construimos. Nuestra tierra, nuestras normas y nuestra identidad», ha reclamado Vega.

«Lo que nos roba no son los inmigrantes, sino gente como Blasco y la corrupción del PP», ha señalado Francesc Roig, diputado de Compromís, para quien los populares «son cómplices del racismo. Apuntáis al más pobre, a los inmigrantes, justo ahora que hay comarcas arrasadas por la dana. Hay que ser desgraciados para señalar a los inmigrantes. No tiene Vox ni el PP un problema con los extranjeros, sino con los pobres. No os enfadan los que compran vivienda al contado. Usted no son patriotas, sino mercenarios». Roig, durante su intervención, ha terminado por crispar a los voxistas. Su síndic, José María Llanos, le ha advertido desde su escaño varias veces: «Cuidadito, cuidadito».

Vega considera que a Compromís «se le ha caído el relato, porque el marroquí que violó a una niña de Hortaleza ha venido a delinquir. Esta sí que es nuestra niña. Por cada plaza de mena, la Generalitat invierte 6.000 euros, dos mil más que cada plaza educativa. La Generalitat paga un concierto de 2.000 euros al mes por los grados 2 y 3 de dependencia, un tercio que por cada plaza de mena. Ustedes gestionaban esas carteras, las de servicios sociales y educación. Acoger a los 1.700 menas que el Gobierno quiere supondrían más de un millón al mes, más de un millar de camas de hospital, y las prioridades son nuestros hijos y nuestros mayores. Nos sale muy cara esta invasión, y pagarán por ello».

Yaissel Sánchez, del PSPV, ha considerado que la propuesta de Vox «señala a los inmigrantes como el enemigo, quieren convertir a los pobres en una amenaza. Las personas en situación irregular están reconocidos como clave en la economía, los inmigrantes cotizan y contribuyen al sistema de pensiones. La inmigración es una cuestión humana y social, no odio. Si quieren hablar de robar, vamos a ver lo que dice el Tribunal de Cuentas sobre Vox».

Vega dice que «si hablamos de robar, hablemos de los ERE, o de la ONG de Ábalos. Y ahora vienen a decirnos que los inmigrantes ilegales vienen a pagarnos las pensiones, cuando esa inmigración nos cuesta dinero, porque esas personas no contribuyen. Los inmigrantes legales que ya residen en España tienen tasas de paro muy superiores a los españoles, y los africanos están parados uno de cada cuatro, lo que supone un gasto para todos. Hay que defender nuestras fronteras, nuestras familias, nuestras mujeres y nuestros hijos».

El debate de la inmigración genera palabras muy gruesas en Les Corts. Sánchez, se ha dirigido a Vega para decirle: «Qué miserables. Viene aquí a construir un relato electoral. Qué racistas que son. Verdaderos cobardes con los más débiles. Hablan de lo que cuesta la inmigración, les deshumanizan, pero no hablan de lo que nos cuesta no integrarlos. Sus bulos xenófobos no se sostienen. Frente a su odio responderemos con justicia, derechos, dignidad y humanidad».

Lucía Peral parecía tener, otra vez, la difícil papeleta del PP de no enfadar a su «socio preferente» sin situarse en la posición de Vox sobre la inmigración. Pero no. Esta vez su posición era a favor. Peral ha recordado que los españoles sí ven la inmigración «como un problema, y los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gasta el dinero, porque la inmigración descontrolada nos perjudica. Debemos combatir las mafias que se aprovechan de esta situación».

Peral ha recordado que casi se han incrementado en un 30% la llegada de inmigrantes, y aunque ha asegurado que «no podemos estar atrapados entre el 'que entre quien quiera' y el 'hay que echarlos a todos'», y ha defendido que «España es un país abierto», ha advertido que «la inmigración debe vincularse al esfuerzo y respeto a la ley. Tolerancia cero al delito, el respeto a la ley es la base de la convivencia. El coste total de la inmigración irregular es un misterio. No entendemos por qué se niegan a hablar de eso. Por ello les votaremos a favor, para frenar abusos y que la inmigración sea una palanca de cohesión y no un freno del sistema».