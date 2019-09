La oposición pide explicaciones a Puig por sus vinculaciones mediáticas Ximo Puig, Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau, en les Corts. / EFE Compromís y Podemos protegen al presidente en la primera sesión de control en Les Corts desde febrero BURGUERA Valencia Jueves, 26 septiembre 2019, 12:48

La primera sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en Les Corts de esta legislatura que arrancó en mayo ha resultado muy ilustrativa del modo en que el tripartito intenta mirar hacia otro lado mientras España se aboca a unas elecciones generales que enfrentarán al Botánico todos contra todos. Igualmente, PSPV, Compromís y Podemos ignoraron olímpicamente las preguntas sobre dos asuntos que persiguen al presidente Puig desde hace meses: la provechosa evolución que protagonizan las empresas mediáticas de su hermano y su entorno en la provincia de Castellón, y la quita al Grupo Z previa a la venta del periódico Mediterráneo en el que el propio Puig tiene acciones. Nada de nada. El líder socialista evitó los asuntos espinosos, acumulados tras siete meses sin sesión de control.

Puig y su Consell se centraron en insistir en que los recortes en los presupuestos no afectarán a los servicios básicos, pero no concretaron cómo harán eso si las cuentas públicas están reservadas al 80% en los servicios básicos y la tijera debe afectar a partidas equivalentes a más de 400 millones de euros. El blindaje del Botánico no se limitó a la sesión de control, sino que se amplió a una propuesta de Compromís muy reivindicativa respecto a la financiación. La iniciativa se diluyó con las aportaciones de Podemos y PSPV. El tripartito, ante la cercanía de las elecciones, ha abierto el paraguas.