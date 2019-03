Puig ignora a Compromís y anuncia el adelanto electoral

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha confirmado el adelanto de las elecciones autonómicas al próximo 28 de abril en la Comunitat Valenciana. El adelanto electoral electoral ha sido explicado por Puig en una declaración institucional tras la reunión extraordinaria del pleno del Consell. «He propuesto la disolución de Les Corts y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 28 de abril- El decreto será publicado mañana (este martes, 5 de marzo) en el DOGV», ha anunciado el presidente Puig.

El presidente ha comparecido en rueda de prensa para dar a conocer el esperado anuncio tras un pleno del Consell extraordinario de una hora de duración. En la reunión no ha habido una votación pero Compromís ha expresado su rechazo a través de la vicepresidenta Mónica Oltra y ha escenificado la ruptura entre los dos partidos que han gobernado en coalición. Puig ha vinculado la convocatoria anticipada con la «lucha del autogobierno y de la autonomía de la Comunitat» para ser «una autonomía de primera». «El calendario electoral propio nos pone en el espacio que merecemos», ha sentenciado el presidente.

El presidente de la Generalitat remarca la necesidad de tener «un calendario propio» para ser «una autonomía de primera»

«Votaremos como actores de primera fila, como otras comunidades autónomas llamadas históricas que ya ejercen ese derecho», ha añadido Ximo Puig.

La convocatoria es «especialmente oportuna» ante «partidos radicales», según ha destacado Puig, quien anteriormente se refirió a quienes pretenden «debilitar» y «destruir» el estado de las autonomías.

Ganar «visibilidad»

«Durante la legislatura el Consell ha defendido con voz firme a la Comunitat, y la ha situado donde merece, pero el problema valenciano no se ha solucionado. En muchos aspectos seguimos siendo invisibles», argumenta Puig, para quien el Estatut «nos da herramientas para reclamar una visibilidad, y he pensado en ello, en romper una inercia que nuestra posición inicial no nos permitía. Queremos ser actores de primera fila como otras comunidades que ya ejercen ese derecho, las denominadas históricas».

El presidente considera que el adelanto «nos singulariza para defender mejor nuestros intereses». Puig considera que la convocatoria «favorece el espacio político propio ante el resto de España».

«Es oportuno el avance electoral ante los partidos radicalizados que sólo aportan ruido, y nosotros debemos buscar la singularidad para proyectar nuestros valores, una forma de hacer política, un trabajo digno que ha mejorado la Comunitat».

Según había confirmado el departamento de Presidencia de la Generalitat, el Gobierno valenciano se ha reunido a las 17 horas en el Palau para tratar sobre el adelanto de las elecciones autonómicas al próximo 28 de abril, fecha en la que coincidirían con las elecciones generales.

La reunión del Pleno del Consell se ha convocado después del encuentro que han mantenido el president Puig y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, para tratar sobre el posible adelanto electoral que finalmente se ha confirmado.