Adelantar un mes las elecciones autonómicas valencianas, del 26 de mayo al 28 de abril, fecha señalada para los comicios generales, no está justificado por ningún motivo de interés público, no obedece a una reivindicación ciudadana y no puede argumentarse con la vaga excusa de que así se visibiliza la política valenciana. ¿Haciéndola coincidir con una campaña nacional marcada por el desafío independentista catalán?

La única verdadera razón por la que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha hecho caso a quienes desde su partido le recomendaban el adelanto es el interés de dicha formación, el PSPV, que arrastrada por la ola nacional podría obtener un mejor resultado que al revés, si primero se vota en las generales y un mes después en las autonómicas. Justo lo contrario de lo que le puede suceder a Compromís, de ahí las reticencias de Mónica Oltra.

Podrá ser todo lo legítimo que quieran este adelanto de un mes pero es muy poco presentable, casi obsceno. Y demuestra, una vez más, que por delante del interés general está siempre el interés de los políticos, el de los partidos. Que luego no se quejen del desapego de los ciudadanos hacia la política.