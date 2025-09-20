Bielsa prepara el camino para no apoyar los próximos presupuestos de la Diputación tras aprobar los actuales

Uno de los principales éxitos políticos del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, fue el de lograr que la corporación provincial aprobara, ... sin votos en contra, los presupuestos para 2025. La incorporación de partidas concretas para atender los daños causados por la dana del 29 de octubre llevaron a que todos los grupos apoyaran esas cuentas, con la única excepción de Compromís, que optó por la abstención. Contar con el voto favorable del PSPV, después de incorporar algunas exigencias del partido dirigido por Carlos Fernández Bielsa, refrendó la capacidad del líder provincial de los populares para llegar a acuerdos, más allá de Vox y del partido de Jorge Rodríguez.

El apoyo del PSPV a esas cuentas generó cierto debate en las filas socialistas. La dirección encabezada por Diana Morant, por ejemplo, anunció inicialmente que respaldaría los presupuestos de la Generalitat para este año, aunque poco después dio la vuelta a esa intención y optó por el rechazo frontal a esas cuentas y por exigir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Que el PSPV de la Diputación de Valencia apoyara los presupuestos del PP, y que los socialistas de Les Corts no hicieran lo propio con los de la Generalitat, generó una imagen de discrepancia interna que no terminó de entenderse, más allá de la clave orgánica sobre el liderazgo de Morant y la visibilidad del secretario general del PSPV de la provincia de Valencia.

Bielsa reunió esta semana a la ejecutiva provincial del PSPV de Valencia. Durante su intervención, el dirigente socialista vino a explicar las razones por las que, a su entender, el PSPV no podrá apoyar los presupuestos de la Diputación para 2026. Sin que conste que el equipo de Hacienda de la corporación provincial haya trasladado formalmente proyecto alguno respecto a cómo serán las cuentas para el próximo año, Bielsa dejó entrever que la posición de su partido en ese debate ya no será de apoyo a las cuentas de Mompó.

«Baja ejecución»

El líder socialista mencionó en esa intervención algunas de las razones que le llevan a esa conclusión. Entre ellas, la «baja ejecución» de los presupuestos aprobados a principios del pasado mes de diciembre. Este jueves, los socialistas de la provincia de Valencia desvelaban que el nivel de ejecución de las inversiones reales del presupuesto, superado el segundo trimestre del año, se situaba en un raquítico 22%.

Además de la baja ejecución del actual presupuesto, los socialistas de la provincia de Valencia no olvidan el portazo de la corporación provincial a algunas de sus propuestas estrella de la actual legislatura. Desde la solicitud de un debate sobre el estado de la provincia hasta la creación de una comisión de seguimiento de la ejecución de los presupuestos de la dana. Propuestas que han venido siendo rechazadas por el equipo de gobierno provincial que dirige Mompó.

Las fuentes de la dirección socialista consultadas por este diario explican que la posición del PSPV en el último debate de presupuestos fue la de aprobar «por responsabilidad y en un momento trascendental para la provincia de Valencia» unas cuentas que incorporaron ayudas destacadas para la reparación de caminos e infraestructuras, y para los damnificados por la riada. Una situación excepcional que no se repite de cara al próximo ejercicio.

El PSPV provincial justifica su voto a favor de las cuentas de 2025 en la «situación excepcional» por la dana

Con todo, otras fuentes socialistas vinculan el cambio de posición de Bielsa con una intención evidente del dirigente provincial para evitar cualquier movimiento que pudiera entenderse como una discrepancia con la secretaria general de los socialistas valencianos. Bielsa, reelegido líder provincial tras imponerse por la mínima al candidato avalado por Morant, el alcalde de Ribarroja Robert Raga, viene tratando de mantener un perfil bajo en los últimos meses, que impida que se le señale como referente crítico con el liderazgo de la ministra de Ciencia. Una posición con la que Bielsa parece querer evitar que, en el caso de un resultado negativo de los socialistas en las próximas elecciones, se le pudiera señalar a él como responsable.