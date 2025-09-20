Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un jugador se lleva más de 147.099 euros con La Bonoloto de este viernes en el municipio donde vivía un famoso futbolista y una conocida cantante
Fernández Bielsa saluda a Diana Morant. Jesús Signes

Bielsa prepara el camino para no apoyar los próximos presupuestos de la Diputación tras aprobar los actuales

El líder provincial del PSPV justifica la decisión en la baja ejecución de las cuentas de 2025 y el rechazo de Mompó a algunas de sus iniciativas

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:05

Uno de los principales éxitos políticos del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, fue el de lograr que la corporación provincial aprobara, ... sin votos en contra, los presupuestos para 2025. La incorporación de partidas concretas para atender los daños causados por la dana del 29 de octubre llevaron a que todos los grupos apoyaran esas cuentas, con la única excepción de Compromís, que optó por la abstención. Contar con el voto favorable del PSPV, después de incorporar algunas exigencias del partido dirigido por Carlos Fernández Bielsa, refrendó la capacidad del líder provincial de los populares para llegar a acuerdos, más allá de Vox y del partido de Jorge Rodríguez.

