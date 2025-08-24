Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja 160.469 euros en un singular municipio con puerto y cuatro 'pueblos'
Mompó, durante un acto celebrado en el MuVIM. DV

Secuela del caso Ángel: Mompó busca poner orden en los contratos del MuVIM

El presidente de la Diputación de Valencia llegó a ofrecer a Ens Uneix la gestión de un museo cuyo director está en el alambre y su equipo, bajo sospecha

Burguera

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:54

La convulsión generada por el caso protagonizado por José María Ángel, que provocó la dimisión del excomisionado especial del Gobierno para la dana, es una ... especie de terremoto con réplicas en varios puntos de la Diputación de Valencia. La política de personal ejecutada durante décadas va a sufrir un importante test de estrés. Fuentes del Gobierno admiten que el presidente de la institución, el popular Vicent Mompó, tiene intención de poner orden y el foco en todo lo relacionado con las plantillas dependientes de la Administración provincial. Hay una deriva ya prevista: los populares tienen la intención de revisar quién y por qué ocupa los despachos del MuVIM, museo dependiente de la corporación.

