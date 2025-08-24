Secuela del caso Ángel: Mompó busca poner orden en los contratos del MuVIM

La convulsión generada por el caso protagonizado por José María Ángel, que provocó la dimisión del excomisionado especial del Gobierno para la dana, es una ... especie de terremoto con réplicas en varios puntos de la Diputación de Valencia. La política de personal ejecutada durante décadas va a sufrir un importante test de estrés. Fuentes del Gobierno admiten que el presidente de la institución, el popular Vicent Mompó, tiene intención de poner orden y el foco en todo lo relacionado con las plantillas dependientes de la Administración provincial. Hay una deriva ya prevista: los populares tienen la intención de revisar quién y por qué ocupa los despachos del MuVIM, museo dependiente de la corporación.

Habrá que ver si esas intenciones pueden provocar otras derivas no tan previstas, pero que el entorno de Mompó tampoco rechazan.

Fuentes extraoficiales del equipo de Presidencia de la Diputación de Valencia admiten que, todo lo relacionado con los currículums y los méritos y capacidades de cada uno para ocupar el puesto por el que percibe alguno de los importantes sueldos públicos que se gestionan en la institución, abre una peligrosa Caja de Pandora. Se ha encendido la mecha de un tiempo de incógnitas para buena parte de la plantilla. «¡Mejor! Hace falta una renovación importante», señalan esas mismas fuentes.

Durante el primer año de Mompó al frente del Gobierno, y tras la llegada de un nuevo jefe de personal, se registraron discrepancias de calado respecto a los funcionarios de mayor cualificación, un pulso soterrado entre los departamentos responsables de la gestión interna de la Diputación. El fichaje de Mompó había ocupado puestos relevantes tanto en la Conselleria de Educación que dirigía el nacionalista Vicent Marzà. Sin embargo, el hueso fue demasiado duro de roer y el flamante fichaje renunció el pasado mes de diciembre a la responsabilidad de poner orden donde nadie, nunca, lo ha logrado poner.

La Diputación es «el ayuntamiento de ayuntamientos». En los consistorios, las contrataciones y ascensos laborales tienen mucho que ver con cuestiones y relaciones personales y políticas. Así que en el consistorio de consistorios, todavía más. Tradicionalmente, con el PSPV al mando y con el PP al mando. Con socios y coaliciones de izquierdas o de derechas.

Caja de Pandora

Si la Caja de Pandora se abre de verdad, habrá problemas para todos y de todos los colores. Un 10% de la plantilla (algo más de un millar de empleados) cobra sueldos por encima de los 80.000 euros anuales y uno de cada tres ostenta algún tipo de jefatura. Imelsa se convirtió en el gran ejemplo de coladero para estómagos agradecidos. Antes había acabado en los juzgados el caso de un funcionario encargado de la jefatura del archivo provincial, acusado por la propia corporación de absentismo laboral durante diez años. Una década si acudir, pero es que, según alegó, no disponía ni de lugar físico para trabajar, así que la Fiscalía archivó la causa.

«Mompó está hasta el gorro», aseguran fuentes del Gobierno de la Diputación de Valencia, y por ello justifican que quiera «sacar la espada». Para ello se ha encomendado a la vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari, la número dos de Mompó en el organigrama provincial del PP de Valencia. Situarla al frente de Personal revela la decisión del presidente de la corporación provincial de vigilar muy de cerca esta área. Los populares acometieron ese cambio en primavera.

En julio se destapó el extraño currículum de José María Ángel, un referente del PSPV. Se generó una reacción en cadena. La Diputación de Valencia abrió expediente de información reservada a la exdiputada socialista Carmen Ninet, pareja de Ángel, en el que le reclamó la documentación para ocupar un alto cargo en el MuVIM, donde ejerce de subdirectora desde 2016. «No es un problema de ahora», señalan desde la Diputación.

Responsabilidades políticas

Fuentes de Ens Uneix, el partido liderado por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, que cuenta con Natàlia Enguix como vicepresidenta primera de la institucion provincial, aseguran que en las semanas previas al nombramiento de Mazzolari, Mompó llegó a ofrecer a los municipalistas encargarse de la gestión del MuVIM. Las mismas fuentes aseguran que se pretende investigar y reclamar «las responsabilidades políticas a quien nombró a Ninet», en tiempos que el área de Cultura en la Diputación estaba en manos de Compromís, cuando la izquierda gobernaba.

Precisamente, fuentes de ese Botánico señalan que «en la línea de enchufes de destacados militantes socialistas que trabajan en el MuVIM, un familiar de Amparo Sampedro está contratada en el museo por una empresa externa. Ocupa un despacho de funcionaria (en la primera planta), y es una contratación innecesaria».

«Gestiona las reservas de la exposición permanente y la atención al público», señalan las mismas fuentes, que consideran que el familiar de la exalcaldesa del del PSPV de Rocafort «hace un trabajo que podría hacer alguien que ocupase alguna de las plazas de técnico auxiliar de servicios culturales que la dirección del MuVIM mantiene vacías».

Sampedro cumplió en junio 67 años, la misma edad que Ninet, con la que mantiene buena relación, además de militancia. Ejerce de jefa de protocolo y actividades didácticas, según la información que facilita el propio museo en su web, si bien, y a pesar de ello, fuentes del equipo de Gobierno aseguran que «sus funciones concretas y reales se desconocen».

En general, la cúpula del museo está puesta en solfa. Con su director, Rafael Company, a la cabeza y bajo sospecha, siempre según fuentes vinculadas a los máximos responsables de la gestión de la Diputación de Valencia. Tal y como ya ha relatado este periódico, la corporación pretende abordar una reorganización de toda la plantilla del MuVIM que incluirá el refuerzo de otros departamentos del área de Cultura, como la Oficina Técnica de Restauración del Patrimonio (Ofitec).