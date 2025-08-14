La Diputación quiere cerrar el 'caso Ninet' antes de que vuelva de vacaciones

La Diputación de Valencia acelera en su idea de solucionar el problema generado por Carmen Ninet, mujer del excomsionado José María Ángel, al descubrirse que ... carece de la titulación necesaria para ejercer de subdirectora del MuVIM, responsabilidad por la que recibe algo más de 100.000 euros al año. La idea es que el diputado de Cultura presente una solicitud para cesar a la que fuera dirigente socialista.

Este trámite, pendiente de una firma, podría completarse durante este jueves. En caso contrario, se materializaría el lunes tras este puente festivo, uno de los de mayor seguimiento de todo el año. Ese documento, según las fuentes, se concentrará en motivar su cese desde el punto de vista de una decisión política. El principal argumento consistirá en que se trata del único museo que tiene una plaza de subdirectora con el mismo nivel que el director, lo que supone un desdoblamiento innecesario para una institución como esta.

Se trata de un puesto de libre designación, pero el cese no puede pecar de arbitrario. En caso contrario, la situación podría complicarse con recursos de la perjudicada. A continuación, se elaborará un informe de los servicios jurídicos de la Diputación, de carácter técnico, donde ya se abordará la particular situación de Ninet que carece de formación superior. Es más, no se conoce ni siquiera que obtuviera el Bachillerato.

La respuesta de la dirigente cuando la Diputación le pidió que acreditara su formación académica fue responder, en un tono poco cordial, que ella no tenía la obligación de aportar documentación y que, en cualquier caso, este material constaría en su expediente. Pero allí no figura ninguna formación, comentaron fuentes conocedoras de la situación. En ese dosier, que servirá de hoja de ruta a la dirigencia, se apuntarán cuáles son las plazas a las que puede optar Ninet en esta u otra administración. La remuneración, no obstante, sería notablemente inferior.

La que fuera síndica del PSPV tiene 67 años. Al ser personal laboral fijo es ella la que debe comunicar su intención de jubilarse, no se puede activar esta posibilidad, por ejemplo, desde la propia Administración. Fuentes conocedoras de la situación apuntan a que esta es una de las opciones que gana más peso. Por un lado, no tener que afrontar una 'degradación' del estatus que ha mantenido en los últimos años. Por otro, el hecho de escapar al foco mediático, especialmente intenso este mes de agosto. De hecho, el matrimonio ha cerrado el perfil que tenía en la red social Facebook. En su jubilación, no obstante, se beneficiaría de las cantidades percibidas de manera irregular durante esta última etapa.

El caso de Ninet no es comparable al de su marido José María Ángel, el comisionado de la dana que se vio obligado a dimitir después de un informe de Antifraude que sostenía que falsificó un título para acceder a su plaza de funcionario. En su caso, alguien debió obviar los requisitos de esa plaza o pasar por alto que no los cumplía. Una eventual acción judicial de la Diputación podría ir contra este responsable. Ninet entró en el MuVIM con la llegada del Botánico.

La dirigente se encuentra de vacaciones. La semana pasada se desplazó en al menos dos ocasiones al museo, en una de ellas acompañada por un familiar. Aprovechó una de esas visitas para pedir las vacaciones. Los días previos estuvo de baja. Se reincorporará al trabajo la primera semana de septiembre. En ese momento, la Diputación quiere tener todo listo para su salida.

La amortización de su plaza forma parte de un plan de mayor enjundia que contempla la desaparición de otros dos puestos de trabajo y una reorganización de toda la plantilla del MuVIM que incluirá el refuerzo de otros departamentos del área de Cultura, como la Oficina Técnica de Restauración del Patrimonio (Ofitec).