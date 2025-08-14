Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Bonoloto deja 2.444.787,44 euros este miércoles en la localidad conocida por ser cuna de varios artistas
Carmen Ninet, en su etapa en Les Corts. Jesús Signes

La Diputación quiere cerrar el 'caso Ninet' antes de que vuelva de vacaciones

La idea es presentar el cese la próxima semana y que los Servicios Jurídicos elaboren un informe sobre las plazas disponibles

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:17

La Diputación de Valencia acelera en su idea de solucionar el problema generado por Carmen Ninet, mujer del excomsionado José María Ángel, al descubrirse que ... carece de la titulación necesaria para ejercer de subdirectora del MuVIM, responsabilidad por la que recibe algo más de 100.000 euros al año. La idea es que el diputado de Cultura presente una solicitud para cesar a la que fuera dirigente socialista.

