Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diana Morant y Pilar Bernabé, ante los medios de comunicación. Jesús Signes

Bernabé, perfil bajo para cederle el protagonismo a Morant

La delegada del Gobierno, pieza clave para el PSPV desde la dana, se resguarda ahora para no achicharrarse antes del arranque de la campaña electoral

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:00

Pilar Bernabé se sometió este pasado verano a una pequeña intervención para resolver un problema en las cuerdas vocales. Nada grave. Lo cierto es ... que la delegada del Gobierno en la Comunitat llevaba una temporada con algunas molestias. Nada extraño a la vista de una visibilidad en los medios y de un protagonismo político adquirido a partir de su participación en el Cecopi de la dana del 29 de octubre. Y de convertirse en la punta de lanza de la defensa de la gestión del Gobierno central y de sus organismos dependientes en la gestión de la riada, y especialmente, en el ataque a la labor realizada por los responsables autonómicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  2. 2 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  3. 3 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  4. 4

    Los primeros pisos turísticos de Valencia se reinventan tras la moratoria de Catalá
  5. 5

    El Gobierno frena el plan de Mazón para elegir Castellano o Valenciano en la selectividad
  6. 6 Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal
  7. 7

    El fotógrafo que retrató la Valencia del desarrollismo
  8. 8

    ¿Quién vive en los coliving de Valencia? Estos son los perfiles más comunes en las casas de moda
  9. 9 Mislata se adelanta y aprueba la suspensión de clases con alerta naranja
  10. 10

    Tres responsables de Sanidad, procesados por impedir que una psiquiatra ocupara la plaza que obtuvo en una oposición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bernabé, perfil bajo para cederle el protagonismo a Morant

Bernabé, perfil bajo para cederle el protagonismo a Morant