Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Balón de Oro: Vinicius de 'ganar' el año pasado, al puesto 16
Miguel Polo, junto a Pilar Bernabé. Irene Marsilla

Defensa acérrima de Bernabé a Polo: «Utilizó todos los medios que tenía a su disposición el día de la dana»

La delegada del Gobierno afirma que la CHJ se rigió por el plan de inundaciones de la Comunitat y que Mazón «estaba despreocupado»

José Molins

José Molins

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:44

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha hecho una defensa acérrima de la declaración que realizó la semana pasada ante la jueza ... de Catarroja que lleva el caso de la dana Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Bernabé ha señalado que el 29 de octubre Polo «utilizó todos los medios que tenía a su disposición y que están regulados por el plan de inundaciones de la Comunitat y la ley de la Comunitat», ha dicho este lunes en un acto en Torrent sobre las víctimas de explotación sexual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 50 detenidos en la provincia de Valencia
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  5. 5 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  6. 6

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  7. 7 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  8. 8

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  9. 9 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas
  10. 10 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Defensa acérrima de Bernabé a Polo: «Utilizó todos los medios que tenía a su disposición el día de la dana»

Defensa acérrima de Bernabé a Polo: «Utilizó todos los medios que tenía a su disposición el día de la dana»