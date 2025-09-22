Defensa acérrima de Bernabé a Polo: «Utilizó todos los medios que tenía a su disposición el día de la dana»

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha hecho una defensa acérrima de la declaración que realizó la semana pasada ante la jueza ... de Catarroja que lleva el caso de la dana Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Bernabé ha señalado que el 29 de octubre Polo «utilizó todos los medios que tenía a su disposición y que están regulados por el plan de inundaciones de la Comunitat y la ley de la Comunitat», ha dicho este lunes en un acto en Torrent sobre las víctimas de explotación sexual.

Además de defender al líder de la CHJ, la delegada también ha criticado al Consell y al presidente, Carlos Mazón. «Quien tenía que tomar las decisiones no las tomó, estaba despreocupado. El presidente estaba en El Ventorro, la vicepresidenta estaba en otras cosas, el conseller de Infraestructuras en otra cosa y la consellera de Emergencia tampoco tomaba decisiones o estaba a la espera. Ha quedado en evidencia que la consellera estaba a la espera de recibir una orden superior», ha declarado Bernabé.

La delegada se ha referido también al vídeo que se filtró este mes, en el que se escucha el sonido de lo que ocurrió en la reunión del Cecopi la tarde de la dana. «Despues de recibir ese vídeo, sabemos que el mensaje estaba escrito antes de las 19 horas, o que al menos estaba elaborado. Tardaron una hora y pico más en poderlo enviar a la espera de, como hemos visto en el registro de llamadas de Salomé Pradas, la confirmación que no contestó Mazón, y luego imagino que le dijo que sí, pero tardó bastante», ha explicado.

De esta manera, en el relato de Bernabé hay un único culpable, que de nuevo ha querido señalar. «El principal responsable es el presidente de la Generalitat por no advertir a la población. Seguimos sin saber qué estaba haciendo el máximo responsable a esas horas cruciales del día más catastrófico de la Comunitat, pues aquí seguimos diez meses después con la misma historia», lamenta.

Al respecto de las declaraciones de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, sobre que las declaraciones de Polo avalan la tesis del Consell, Bernabé ha contestado: «¿Qué tesis de la Generalitat? Las de los audios cortados, la de las manipulaciones de los audios, las de 'me conecto a las 5 y a las 5:40 me voy y es como si no hubiera pasado nada'. Las de 'no me apetece hablar con el presidente de la CHJ', la de que el presidente de la Generalitat no contesta a su consellera de Emergencias cuando ya había personas que se estaban ahogando», ha argumentado.

Bernabé ha explicado que en el Cecopi «cada cinco minutos se enviaba la información, diferentes alertas pluviométricas desde las horas críticas que se enviaron al 112» aquella tarde. «¿A qué tenían que esperar, a que les zarandearan para tomar una decisión? Tenían todos los mecanismos a su disposición en el 112, todas las herramientas, tenían el Cecopi, el único de la Comunitat y que tiene todos los instrumentos para recibir toda la información. La recibieron, el problema es que ni la filtraron, ni la asumieron ni la asimilaron. Y sobre todo, no la previeron», ha expuesto.

Para la delegada del Gobierno «no actuaron con la diligencia y la anticipación que requería. En otras danas que se han dado después y momentos de lluvia intensa se han anticipado, se han tomado medidas para tener a todo el mundo prevenido por si hay que enviar un mensaje, pero ese día no», ha subrayado. «No convocaron el Cecopi hasta las 17h. Yo le llamé a la consellera a las 12 para ver si hacía algo», ha añadido.

«Si esa es la tesis de la Generalitat, así llevamos diez meses sin asumir la responsabilidad, dando vueltas a ver si pueden cambiar el relato, e intentando cambiar las competencias. Aquí hay un máximo responsable, se empeñan en no asumirlo. Si asumieran su responsabilidad podríamos mirar adelante, la sociedad valenciana lo necesita», ha expresado Bernabé. «El principal responsable es el presidente de la Generalitat por no advertir a la población, desde el 24 de octubre que se activó el plan especial de inundaciones no se hizo nada hasta el 29 a las 5 de la tarde, y eso era muy tarde», ha manifestado.