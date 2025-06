Bernabé obvia el apoyo de patronal y sindicatos a la exigencia del FLA: «Mazón está en el victimismo permanente»

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, y líder del PSOE de la ciudad de Valencia, Pilar Bernabé, ha vuelto a arremeter este jueves ... contra el Consell que preside Carlos Mazón por la exigencia al ministerio de Hacienda para que desbloquee el extra FLA para poder pagar a sus proveedores.

El día después de que el Consell haya logrado el apoyo de patronal y sindicatos a su exigencia al Gobierno de la llegada de ese dinero, Bernabé ha obviado ese acuerdo y ha señalado que el PP valenciano «ha decidido hacer este juego del victimismo permanente para no asumir lo más importante, que es gobernar y que le cuadren las cuentas».

Bernabé ha insistido en esa línea y ha señalado que al Gobierno valenciano «no le pueden cuadrar (las cuentas) cuando le hace un regalo fiscal de 500 millones a sus amigos de siempre. Ya lo advertimos, es el PP de siempre, el de toda la vida, el de los regalitos fiscales a sus colegas de siempre, el de los recortes en servicios sociales. Le ha regalado 14 millones a una empresa que gana 5.000 millones al año, pero no pueden pagar los servicios públicos básicos», ha señalado.

La delegada del Gobierno en la Comunitat ha recordado que en 2015, cuando Ximo Puig llegó al Consell, «en esta Comunitat la gente moría porque no podía pagarse un tratamiento de la hepatitis B». Y se ha preguntado: «¿Vamos a volver a eso? ¿A la política de recortes por recortar?».

Bernabé ha dicho invitar al Consell del PP «a que se siente en la mesa y apruebe lo que en su día no aprobó por mandato de Feijóo. Si no hubieran votado en contra de la senda de déficit, si no se hubiera levantado de la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), no habría renunciado a 1.100 millones más que estarían en las cuentas valencianas. Pero la estrategia de Feijóo le obligó a renunciar a ese dinero y nos castiga a los valencianos», ha detallado. «Y en cambio tenemos que escuchar que es culpa de Sánchez», ha señalado.

La dirigente socialista ha insistido en que el PPCV «como gobierno ha demostrado que no es serio, ni riguroso, ni sabe gobernar. Sólo sabe estar en esas cosas que les gustan a ellos, en bodas, bautizos y comuniones. Pero cuando toca asumir responsabilidades, la culpa siempre es de otro. Y eso lo estamos viendo también estos últimos ocho meses con el presidente de la Generalitat más indigno que ha podido tener este territorio».