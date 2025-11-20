Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 20 de noviembre de 2025. EP

Ayuso acusa al Gobierno de «política delincuente» tras la condena del fiscal general por el Supremo

La presidenta madrileña lanza un duro mensaje en redes tras el fallo que condena a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

Miguel G. Casallo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado este jueves sobre la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del ... Estado, Álvaro García Ortiz, con un mensaje contundente en redes sociales en el que acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de «utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo». Sus palabras llegan tras una jornada marcada por la expectación ante su reacción y por la amplia cobertura mediática del fallo, que ha tenido repercusión internacional según subrayó la dirigente madrileña: «Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España».

