Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana
Alberto Núñez Feijóo este jueves en un acto de la CEOE. Efe

Feijóo avisa de que la condena de García Ortiz «siempre pesará sobre Sánchez»

Los populares creen que la inhabilitación del fiscal general «inhabilita al presidente del Gobierno a seguir»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:25

Comenta

El PP celebra la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentenciado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por ... un delito de revelación de secretos y a pagar una multa que asciende a 7.200 euros, y señala ahora al presidente del Gobierno por haber desafiado al Alto Tribunal. «Esta anomalía siempre pesará sobre Pedro Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Supremo», escribió en redes sociales Alberto Núñez Feijóo. Está previsto que a lo largo de la tarde, el líder de los populares haga una declaración institucional para valorar el fallo judicial. García Oritz deberá también pagar al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, un total 10.000 euros por daños morales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo
  10. 10 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Feijóo avisa de que la condena de García Ortiz «siempre pesará sobre Sánchez»

Feijóo avisa de que la condena de García Ortiz «siempre pesará sobre Sánchez»