Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana
El fiscal general del Estado, Alavaro García Ortiz, durante el juicio en Tribunal Supremo EP

El Supremo condena al fiscal general por revelación y le inhabilita por dos años

La sala, por cinco votos a dos, le impone además una multa y una indemnización de 10.000 euros al novio de Ayuso

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

Álvaro García Ortiz, inhabilitado. La Sala II del Tribunal Supremo –por cinco votos a favor y dos en contra- ha condenado en un fallo histórico ... al máximo responsable del Ministerio Público como autor de un delito de «revelación de datos reservados», del artículo 417.1 del Código Penal. Los magistrados, según fuentes del tribunal, creen probado que participó en las maniobras para revelar datos de la causa por doble fraude a Hacienda del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  8. 8 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
  9. 9 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  10. 10

    Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Supremo condena al fiscal general por revelación y le inhabilita por dos años

El Supremo condena al fiscal general por revelación y le inhabilita por dos años