Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Comienzan por toda Valencia los actos de recuerdo a las víctimas
José Luis Ábalos Efe

Ábalos alega ante el Supremo que «no es digital» y que hace un consumo compulsivo de «folios» para negar las mordidas

Pide que el Ministerio de Transporte certifique cuántas cajas de hojas para la impresora se le suministraron entre 2028 y 2021

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:40

Comenta

Ni «txistorras» ni «lechugas» ni «soles». Ni tampoco «folios». José Luis Ábalos abre otro frente contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ... ahora a cuenta de las hojas de papel. El nuevo abogado del exdirigente socialista, el exfiscal Carlos Bautista, ha presentado un escrito ante el Supremo en el que niega las acusaciones de la UCO de que el exministro pedía continuamente dinero en metálico a su exasesor Koldo García procedente de las supuestas mordidas por las adjudicaciones amañadas de obra pública usando la expresión «tráeme folios». Según la defensa del diputado, Ábalos en realidad se refería siempre a folios reales porque el imputado, procedente de una «generación no digital», hace un consumo compulsivo de papel para su impresora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La traición de Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones y Valencia ve peligrar 115 millones de euros
  2. 2 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años
  3. 3 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  4. 4 Se apunta a una cadena de gimnasios de Valencia con una identidad falsa para desvalijar las taquillas
  5. 5

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  6. 6

    Así fue el día que nos partió el corazón
  7. 7 Abascal, Ayuso o Felipe González, ausencias destacadas en el funeral de Estado en Valencia
  8. 8

    Una jefa de Emergencias revela que el Gobierno le contactó a las 18.35 para decirle que era «propicio» un Es Alert
  9. 9

    La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts
  10. 10 Arrestado en Patraix con casi 25 kilos de coca, 70.000 &euro; y armas de fuego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ábalos alega ante el Supremo que «no es digital» y que hace un consumo compulsivo de «folios» para negar las mordidas

Ábalos alega ante el Supremo que «no es digital» y que hace un consumo compulsivo de «folios» para negar las mordidas