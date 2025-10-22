Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ribó tiene cita ante el juez: este viernes a las diez de la mañana
Mariano Moreno Pavón, extesorero del PSOE, y Ana María Fuentes, actual gerente de Ferraz RC

El PP calienta la comparecencia de Sánchez con el cerco a los gerentes del PSOE en el Senado

Moreno, que la semana que viene también está citado en el Supremo, está llamado a explicar los pagos sin «respaldo documental» a Ábalos y Koldo

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:23

Comenta

La comisión de investigación del llamado 'caso Koldo' - 17 meses y 84 comparecencias a sus espaldas- entra a partir de este jueves uno de sus ... momentos de mayor interés con el interrogatorio del exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y la actual responsable de las cuentas de Ferraz, Ana María Fuentes. Todo ello, en plena tormenta por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre los sobres con metálico y el emblema del partido que llegaban a José Luis Ábalos y Koldo García y a solo una semana de que el jueves 30 de octubre Pedro Sánchez tenga que pasar también por esta comisión, en la que el Partido Popular quiere convertir la supuesta financiación irregular de los socialistas en argumento central.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  2. 2 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  3. 3

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  4. 4 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  5. 5 El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia
  6. 6 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  7. 7

    «Tengo el Amazonas en plena calle Colón»
  8. 8

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  9. 9

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  10. 10 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PP calienta la comparecencia de Sánchez con el cerco a los gerentes del PSOE en el Senado

El PP calienta la comparecencia de Sánchez con el cerco a los gerentes del PSOE en el Senado