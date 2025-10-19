Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos a su salida del Supremo el pasado miércoles tras conocer que quedaba en libertad. EFE

Un errático Ábalos se asoma al precipicio

Los bandazos en la estrategia del exministro y exdirigente del PSOE le acercan a la prisión provisional y le exponen a una condena de hasta 20 años de cárcel

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Madrid

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:14

Comenta

La «errática estrategia» que José Luis Ábalos está protagonizando desde que el Congreso autorizó en enero pasado el suplicatorio para investigarlo en su condición de ... diputado empieza a cansar al juez del Tribunal Supremo. El instructor Leopoldo Puente solo espera que el desembarco este jueves del exfiscal Carlos Bautista como nuevo defensor del imputado cambie algo las cosas. Porque lo cierto –coinciden todas las fuentes consultadas– es que tanto «vaivén» lo único que hace es acercar cada vez más al exsecretario de Organización del PSOE a prisión preventiva y a la posibilidad de una condena que podría llegar hasta los 20 años de cárcel por organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, los delitos que le imputan hasta la fecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  2. 2 Heridos dos educadores y un menor en una pelea en un centro de acogida de emergencias en Valencia
  3. 3 Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia
  4. 4

    Los tanques de tormenta en Valencia recogen el equivalente a 105 piscinas olímpicas en 15 días
  5. 5 La Lotería Nacional de este sábado deja el primer premio en un municipio de 66.000 habitantes conocido por sus festivales de música
  6. 6

    Carmen Prades, fallera mayor de Valencia: «Hay que dejar paso a los jóvenes para que aporten ideas frescas»
  7. 7

    El cumpleaños sangriento donde se gestó la matanza de El Saler
  8. 8

    El Marítimo nunca muere: de casas de pescadores a nuevo restaurante
  9. 9

    El Botánico cerró la compra del edificio de Correos de Valencia antes de recibir el informe que debía justificarla
  10. 10 Así será la ZBE en Valencia: calendario de multas, zonas y excepciones para circular sin miedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un errático Ábalos se asoma al precipicio

Un errático Ábalos se asoma al precipicio