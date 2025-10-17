Cerdán vuelve a pedir su excarcelación tras dejar libres el juez a Ábalos y Koldo

La defensa de Santos Cerdán ha reclamado este viernes de nuevo al juez del Tribunal Supremo la excarcelación de su cliente, que lleva preso desde ... el pasado 30 de junio acusado de dirigir una presunta trama de percepción y reparto de mordidas en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes, entre los años 2018 y 2021.

El movimiento de los abogados del ex secretario de Organización del PSOE llega después de que el instructor de la causa especial abierta en diciembre de 2024, Leopoldo Puente, resolviera no modificar la situación personal de los investigados José Luis Ábalos y Koldo García tras sus comparecencias este miércoles y el jueves, respectivamente, a raíz del último informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro de Fomento.

En su escrito de 19 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, la defensa recuerda que Cerdán lleva 107 días en el centro penitenciario de Soto del Real, en la sierra de Madrid, y que después de las «últimas decisiones adoptadas en las últimas horas» no existe argumento constitucional para prolongar «ni un día más» su estancia en la cárcel. Del mismo modo, rememora que el propio instructor ya avanzó en una resolución anterior que esta situación personal no se alargaría más de seis meses desde su ingreso preventivo a finales de junio por riesgo de destrucción de pruebas. Un plazo máximo que concluiría el próximo 26 de diciembre, aunque el mismo juez dejó entrever en ese auto que no tenía intención de apurar hasta esta fecha.