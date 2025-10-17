Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno entra en el debate de si Mazón debe ir al funeral de Estado por las víctimas de la dana
Santos Cerdán y su abogado Benet Salellas llegan al Tribunal Supremo el pasado 30 de junio, el día en que ingresó en prisión el exdirigente socialista. EFE

Cerdán vuelve a pedir su excarcelación tras dejar libres el juez a Ábalos y Koldo

La defensa considera que no existe argumento para prolongar la prisión tras 107 días después de las decisiones tomadas sobre el exministro y su asesor

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:47

Comenta

La defensa de Santos Cerdán ha reclamado este viernes de nuevo al juez del Tribunal Supremo la excarcelación de su cliente, que lleva preso desde ... el pasado 30 de junio acusado de dirigir una presunta trama de percepción y reparto de mordidas en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes, entre los años 2018 y 2021.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  4. 4

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  5. 5 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  6. 6

    La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8

    Los bomberos, cuando recibieron la orden de vigilar el Poyo: «Bueno, si queréis justificar un poco el trabajo...»
  9. 9

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  10. 10 El cártel de los Balcanes ocultó 1.700 kilos de cocaína en un arcón de acero para que el escáner no los detectara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cerdán vuelve a pedir su excarcelación tras dejar libres el juez a Ábalos y Koldo

Cerdán vuelve a pedir su excarcelación tras dejar libres el juez a Ábalos y Koldo