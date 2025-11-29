Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Puesto de objetos de segunda mano Lobo Altuna

Vuelve el mercado de segunda mano gratuito a Valencia este fin de semana

En su última edición del año ofrece productos de todos los ámbitos al mejor precio

Fabiana Fuentes

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:43

Este fin de semana es la última edición del año del Rastro Weekend en Valencia. El mercadillo donde diferentes productos de segunda mano buscan conseguir una nueva oportunidad y al mejor precio. Este es un planazo para los amantes de las gangas y chollazos que disfrutan regateando y encontrando cosas únicas.

Estará ubicado en el Mercado de Tapinería, en la calle que lleva su nombre, en pleno centro. Aquí, habrá una gran variedad de puestos en los que se ofertan objetos de todos los ámbitos: ropa, calzado, accesorios, objetos, juguetes, libros, vinilos, muebles, electrónica, etc. El evento se basa en la ideología de que el trasto de una persona, puede ser un tesoro para otra.

Uno de los aspectos más importantes, es que en este tipo de dinámica no hay un precio fijo. Tanto vendedores como compradores pueden negociar una cifra conveniente para ambas partes. Además, hay que tener en cuenta que el contenido de este bazar puede sorprender a muchos, ya que algo usado no tiene por qué asociarse con que esté en mal estado.

Asímismo, representa la oportunidad perfecta para aquellos que son fanáticos de los artículos coleccionables. Pudiese haber alguno con mucha historia o que ya no esté disponible por un valor que no existe en otro sitio. De hecho, también es una buena ocasión para encontrar regalos únicos para dar estas Navidades que están a la vuelta de la esquina.

Se llevará a cabo este sábado 29 y domingo 30 de noviembre en el horario 11.00 a 20.30 horas. La entrada es libre y gratuita, pero se recomienda llegar temprano porque el aforo es limitado. Esta es la excusa idel para renovar cualquier hogar o armario sin gastar una fortuna.

