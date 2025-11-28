Nueve planes para hacer con niños este fin de semana en Valencia: exposiciones, espectáculos, actividades navideñas... Las mejores propuestas para disfrutar en familia del 28 al 30 de noviembre

Valencia es una ciudad para disfrutarla también con niños. Si estás buscando un plan para hacer con tus hijos en la ciudad y quieres que disfruten al máximo, toma nota de estos planes para hacer en Valencia este fin de semana del 28 al 30 de noviembre.

1 Parque Gulliver

Un plan que nunca falla. El Parque Gulliver se encuentra en el Jardín del Turia y su principal atracción es una escultura monumental de Gulliver de 70 metros. Aquí los niños podrán recorrer el cuerpo del gigante a través de rampas, toboganes y escaleras. Los más pequeños se sentirán como habitantes de Lilliput. El acceso más próximo es el puente del Ángel Custodio. Su horario es de lunes a domingo de 10.00 a 17.30 horas.

2 Antiguo almacén de dientes

La casa del ratoncito Pérez, está situada en la calle Borrull. Aquí tiene su almacén y en él cuenta su historia a todo el que se atreve a cruzar la puerta. En este local combinan espectáculos con entretenimiento para ofrecer un rato de lo más divertido a los más pequeños. Su horario es martes, miércoles y jueves de 10.00 a 13.30 horas; viernes de 10.00 a 13.30 horas y de 17.30 a 19.30 horas; sábados de 10.00 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.00 horas y domingos de 10.00 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas. Su precio es de 7 euros por persona a partir de los tres años.

3 Museo Mundo de las Ilusiones

Junto a la conocida calle de los Cestos y el teatro Olympia se encuentra el Museo Mundo de las Ilusiones de Valencia. Aquí los más pequeños se sumergirán en un mundo de escenarios surrealistas, trucos que engañarán a tus ojos, túneles que os parecerán infinitos y experiencias interactivas. Abre de lunes a jueves de 10.30h a 20.00h. Viernes, sábados, domingos y festivos de 10.30h. a 21h.

4 Pista de Hielo

La pista de hielo, situada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, estará disponible desde el viernes 28 de noviembre. Su horario será de lunes a domingo, de 11.00 a 23.00 horas (cierre de taquilla y último pase a las 22.00 horas). Mientras el 24 y el 31 de diciembre, tendrá un horario de 11.00 a 20.00 horas (cierre de taquilla y último pase a las 19.00 horas). La entrada tiene un coste de 10 euros. El precio incluye los patines y una sesión de 30 minutos.

5 Tiovivo

Los más pequeños también podrán disfrutar de un viaje en tiovivo. El precio por persona y viaje son 4€. Hasta el 20 de diciembre de lunes a viernes de 11:00h a 14:00h y de 16:00h a 22:00h, Sábados, Domingos y festivos 11:00h a 23:00h. A partir del 21 de Lunes a domingo: 11:00 a 23:00h y el 24 y 31 de diciembre: 11:00 a 20:00h.

6 Tren comerciantes

Hasta el 5 de enero, con 5 diferentes rutas que parten desde la calle Roger de Lauria (tramo de la plaza del Ayuntamiento con la calle Pascual y Genís). El coste es de 3 eurospor persona y trayecto.

7 Exposición Dinosaurios

El Caixaforum ofrece a partir de este sábado 22 de noviembre hasta el 14 de diciembre un taller para niños dentro de la exposición «Dinosaurios de la Patagonia». Se trata de una academia en la que los más pequeños pasarán por diferentes pruebas para saber cuál tipo de dinosaurio son: ¿herbívoro o carnívoro? ¿con una cola enorme o sin ella? ¿grande o pequeño? ¿con o sin cuernos?

Estas actividades participativas les permitirán conocer y descubrir las diferentes características adaptativas de estos animales prehistóricos y compararlas con los animales actuales. Su horario es sábados y domingos, de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. La entrada será gratuita para los clientes del banco hasta que se complete el aforo.

8 Titanic, un viaje a través del tiempo

Otra propuesta es disfrutar de la experiencia inmersiva de realidad virtual del Titanic, llamada «Titanic: Un viaje a través del tiempo», ubicada en la Virtual Zone Valencia en la calle de Russafa, 41. Esta actividad te permite explorar el barco de forma interactiva y virtual, tanto en su época de esplendor como en sus restos en el fondo del mar. La experiencia dura una hora aproximadamente y se tiene que reservar previamente a través de este enlace. El precio de la entrada general es de 20 euros y para niños (de 0 a 16 años) y para mayores de 65 tiene un costo reducido de 17 euros.

9 Enlightenment

Eonarium presenta Enlightenment, un espectáculo inmersivo y familiar que combina Las cuatro estaciones de Vivaldi con un impresionante videomapping que ilumina paredes y techos de la Iglesia del Real Colegio de las Escuelas Pías. Un show nuevo, emocionante y perfecto para todas las edades. La experiencia tiene una duración de 30 minutos y el precio de la entrada es de 13,90 euros la general; 10,90 euros la infantil y 12,50 para personas mayores de 60 años y estudiantes. Se puede comprar a través de este enlace.