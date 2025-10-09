Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vuelve el mercadillo de 'todo a un euro' más grande de Valencia

El Flea Market se celebrará el domingo 19 de octubre, de 10.00 a 15.00 horas, en el Mercado de la Valvanera

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:28

Comenta

El mercado de segunda mano más famoso de los últimos años vuelve a Valencia. El Flea Market se celebrará el domingo 19 de octubre, de 10.00 a 15.00 horas, en el Mercado de la Valvanera, un espacio al aire libre en la plaza de Santiago Suárez, en el histórico barrio de La Creu Coberta. Los fans del 'todo a un euro' tienen una nueva oportunidad de adquirir artículos a un precio irrisorio, eso sí, sabiendo que ya han pasado por otros propietarios.

En el espacio se podrá encontrar desde ropa para todas las edades a libros, cómics, vinilos, películas, juguetes, decoración, objetos de coleccionista, packs sorpresa o antigüedades.

El evento organizado por la asociación il Quartiere es un mercado de segunda mano entre particulares donde vender todo aquello que no usas apostando por la sostenibilidad y la reutilización. Un espacio donde poder comprar auténticas gangas y sumarse a la ola del consumo responsable.

