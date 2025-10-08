La antigua Capitanía General de Valencia abre sus puertas por el Día de la Fiesta Nacional con un cambio importante de fechas El antiguo Real Convento de Santo Domingo de Valencia fue fundado en 1239 y cuenta con más de 750 años de historia entre sus muros

María Gardó Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:56

Es tradición que con motivo del Día de la Fiesta Nacional de España se abran las puertas de forma gratuita de la antigua Capitanía General de Valencia. Pero este año habrá un cambio importante de fechas, en esta ocasión la cita tendrá lugar el 18 de octubre.

Al igual que en otros años, se podrán visitar diferentes espacios de la Antigua Capitanía General: la fachada principal del Convento (palacio e iglesia de Santo Domingo); el Salón del Trono; el Claustro Gótico; el Aula Capitular; la Iglesia Castrense y la Capilla de los Reyes (en horario de tarde); la Capilla y Celda de San Vicente; y la Sala Histórica.

El antiguo Real Convento de Santo Domingo de Valencia, también llamado de Predicadores, fue fundado en 1239 y cuenta con más de 750 años de historia entre sus muros.

El lugar podrá visitarse de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. A las 20.00 horas tendrá lugar el tradicional acto de arriado de bandera y toque de oración, en recuerdo de quienes dieron su vida por España.