Valencia no afloja con los conciertos esta semana: de Arde Bogotá o Myke Towers

La cuarta semana de julio arranca con más música en Valencia. La oleada de conciertos en la ciudad no tiene fin, con la llegada de propuestas de primer nivel que harán parada en la capital del Turia. Del segundo intento de Myke Towers (tras suspender su concierto de junio, obligado por la lluvia), al grupo del momento, Arde Bogotá que hace escala en el Ciutat de Valencia con su gira estival. Pero también clásicos como Los Manolos pasarán por La Marina, mientras en los teatros se rendirá homenaje a Tina Turner. Hay música para todos los gustos del 21 al 27 de julio.

Lunes 21 de julio

21:30 horas. La gran cantante británica Claire Martin actúa por primera vez en Jimmy Glass, en Valencia. Claire Martin se ha consolidado como una figura clave en la escena del jazz vocal a lo largo de su carrera de casi cuatro décadas. Ha publicado 18 álbumes con el sello Linn Records y ha colaborado en muchas de estas grabaciones con figuras como Kenny Barron, Martin Taylor, John Martyn, Stéphane Grappelli, Richard Rodney Bennett o Jim Mullen.

Jimmy Glass: C/ Baix, 28. Valencia.

Martes 22 de julio

22:00 horas. Noche del folklore valenciano en los Jardines del Real. Con la participación de: Associació d'Estudis del Cant Valencià, Amaltea Quadre de Balls Populars y Grup de Danses Santa Barbará

Miércoles 23 de julio

- 20:00 horas. Del 23 de julio al 3 de agosto de 2025 prepárate para presenciar en el Teatro Olympia el espectáculo Totally Tina, un show homenaje espectacular dedicado a la legendaria reina del rock y del soul: Tina Turner. Está protagonizado por Justine Riddoch, cuya increíble voz recrea con total fidelidad los grandes éxitos de Tina como «Simply The Best», «Private Dancer» y «What's Love Got to Do with It?».

Jueves 24 de julio

22:00 horas. Los amantes de Fredy Merrcury tienen una cita con la música de Queen en los Jardines del Palau. El concierto no es un tributo cualquiera. En este homenaje hay pelucas, disfraces ni bigotes de pega. Hay pasión real, músicos de primer nivel y un respeto profundo por el legado de una de las bandas más grandes de la historia del rock. Es en los Jardines del Palau, (Palau de la Música de València, Passeig de l'Albereda 30, 46023).

22:00 horas. Marta Santos, en los Conciertos de Viveros. La artista comenzó su viaje musical con una guitarra y su teléfono, grabándose mientras interpretaba canciones de otros artistas. Compartía estos videos en sus redes sociales, inicialmente con menos de 1000 seguidores. En solo un año, su presencia en Instagram y TikTok ha crecido de manera explosiva, acumulando más de 350,000 seguidores. Impulsada por el éxito de estos covers, Marta decidió lanzar su propio material original, debutando con el sencillo «Cerquita de Mí». Sin embargo, su logro más destacado llegó con su versión de «La Bachata», que escaló en las listas de éxitos de Spotify España y superó el millón de reproducciones mensuales.

Viernes 25 de julio

-21:00 horas. Los Manolos y el súper combo G5 con Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito y Diego Ratón, llegan a La Marina, dentro de la primera edición de FAR València, un nuevo ciclo musical para las noches de verano, que ha llenado la fachada marítima de música este mes.

Sábado 26 de julio

22:30 horas. El Estadio Ciutat de Valencia recibe a la banda de rock del momento. A partir de las 22:30 horas, Arde Bogotá soltará a sus 'Perros' sobre el campo del Levante. Su música destaca por ser minuciosa, intensa y arrolladora, y sus letras por transmitir mensajes de forma contundente. Esto ocurre en temas como «Los Perros», «Sin vergüenza» o «La salvación». Después triunfar con su álbum «La Noche», los de Cartagena no dejan de subir el volumen y esta cita en la ciudad promete ser uno de los conciertos más potentes del verano.

- 22:00 horas. Deedee, Marian Dacal & Eva Marti, Sensity World, Dj Neil, Armando Vazquez, Raffy Del Moral y Rafa y Javi llegan a La Marina para una sesión remember musical.

Domingo 27 de julio

- 22:00 horas. Myke Towers, el artista más escuchado en España, presenta la que promete ser la gira más potente de este año. El artista llevará su potente directo el 27 de julio de 2025 a la Marina Sur. Tras un 2024 cargado de éxitos, incluyendo tres galardones en LOS40 Music Awards, la nominación cuatro veces a los Latin Grammy y el título de artista más escuchado en España, el puertorriqueño promete un show inolvidable. Su propuesta sonora abarca desde el pop y el funk hasta el trap, dancehall y reguetón, combinándolo todo con narrativas profundas que van más allá de los estribillos. El repertorio incluirá todos sus grandes éxitos, desde los hits mundiales como «Degenere», «Adivino» y «También» hasta los clásicos más clásicos como «Diosa», «Lala» y «Girl». .