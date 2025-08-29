Tres planes gratuitos para este fin de semana en Valencia Los últimos días de agosto vienen cargados de actividades para todos los públicos

El mes de agosto llega definitivamente a su fin, pero eso no quiere decir que en Valencia ya no haya tiempo para planes. Para muchos este fin de semana puede significar el fin de las vacaciones y la vuelta a la rutina de nuevo, sin embargo, la ciudad oferta una cantidad de planes que son dignos de aprovechar antes de empezar de nuevo con las tareas y el ajetreo de la rutina diaria. Tanto culturales, como gastronómicos, al igual que lúdicos. Además, vale la pena acudir a estos planes, porque algunos solo están en la ciudad por tiempo limitado.

Estos son las mejores actividades para disfrutar este fin de semana en Valencia:

La Cordà

Llega uno de los momentos más esperados del calendario festivo valenciano: la Cordà de Paterna. En la madrugada del domingo 31 de agosto, a partir de la 01.30 horas, la Calle Mayor de Paterna se transformará en un impresionante escenario de fuego y pólvora. Más de 70.000 cohetes y alrededor de 1.000 kilos de material pirotécnico iluminarán la noche, en un ritual que ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Cine de verano en la playa

Las playas de Valencia se han transformado este verano en salas de cine bajo las estrellas. Este es el último fin de semana para poder disfrutar de ellas. Las sesiones, totalmente gratuitas, van más allá de la pantalla, se podrá disfrutar a: podrás disfrutar de cortometrajes de animación, talleres y actividades infantiles antes de cada película. Este fin de semana, incluido el viernes, se proyectarán las siguientes películas:

28 de agosto en Playa Nord (Gandia) – «El arca de Noé»

29 de agosto en Playa de Xeraco – «La infiltrada»

31 de agosto en Playa de Els Plans – «La casa»

Mercado Medieval de Alaquàs

Del 29 al 31 de agosto, el Castillo y su entorno acogen uno de los eventos más esperados del verano con una muestra de oficios tradicionales, gastronomía y un programa repleto de actividades.