Programa completo de las Fiestas Mayores de Alaquás 2025

El municipio valenciano, Alaquás, se prepara para recibir sus Fiestas Mayores 2025, que tendrán lugar del 29 de agosto al 14 de septiembre, como es de costumbre. Más de dos semanas llenas de actividades y espectáculos, para que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de esta fecha tan importante.

El Ayuntamiento de la localidad ha publicado la programación dentro de su libro de fiestas, la cual cuenta con una variedad bastante extensa de actos como, música en vivo, pirotecnia, juegos para niños, eventos gastronómicos y mucho más. Además son aptos para todos los públicos, de manera que todos puedan vivir una experiencia increíble.

Programa completo

Viernes 29 de agosto

- 18:30h: Inaguración de la exposición 'Shaping The Void - Bastir El Buid' (Castillo).

- 19:00h: Inauguración de la exposición 'Cant de la Carxofa' (Castillo).

- 19:00h: Apertura del Mercado Medieval (alrededores del Castillo).

- 19:30h: Presentación de las Capitanías 2025: Halabis y Valkiria (Castillo).

- 20:00h: Inauguración de la 'Semana Cultural Andaluza'.

- 23:00h: Correfocs a cargo de la Colla de Dimonis d'Alaquàs y pregón desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de los Clavarios/as de las Fiestas 2025.

Al finalizar, degustación de horchata con fartons, ofrecida por las Clavariesas de los Dolores 2025 en el Castell.

- 23:30h: Festival musical 'DJ Carnavalia On Tour' (recinto final de El Terç).

Sábado 30 de agosto

- 11:00h: Castillos hinchables acuáticos (CEIP Amparo Alabau) hasta las 14:00h.

- 12:00h: XII Concurso de Paellas con DJ Pau Lladó.

- 19:00h: Mercado Medieval (alrededores del Castillo).

- 19:00h: Presentación del XLV Edición de Cuadernos de Investigación de Alaquàs (Castillo).

- 21:00h: Dansá (hasta el Ayuntamiento):

- 22:00h: Espectáculo 'Aladdin, un musical mágico' (plaza de la Constitución).

- 22:30h: Noche de espectáculo y magia.

- 22:30h: Actuación de música flamenca de los Hermanos Marín (Plaza de la Libertad).

- 23:30h: Noche de cabiles y masets, acompañados por una charanga (Parc del Rollet).

- 23:30h: 10.ª edición del 'Festival Remember We Love 90–2000' (recinto final de El Terç).

Domingo 31 de agosto

- 18:00h: Mercado Medieval (alrededores del Castillo).

- 19:00h: Gran Cabalgata (del CEIP Amparo Alabau hasta el Ayuntamiento).

- 22:30h: Espectáculo rítmico-deportivo (parque del Rollet).

- 23:00h: Noche de Clavarías y cena de hermandad de Clavarías. acompañadas por una charanga.

Lunes 1 de septiembre

- 15:00-20:00h: Pool Party. Fiesta joven, para personas nacidas entre 1995 y 2001. Disfruta de DJ, atracciones de agua y photocall. Entrada gratuita con invitación

- 17:00h: Correbarcas, acompañadas por una charanga.

- 18:00h: Prueba técnica de altavoces para ensayos generales previos a la 'prueba de canto de la carxofa' (sala de Ensayos de l'UMA).

- 18:00h: Inaguración del Rstell Solidario (locales de la parroquia de la Santísima Criz).

- 18:30h: Ruta 'Los nombres antiguos de nuestras calles' (Castillo).

- 20:00h: Bajada festiva de la Virgen (desde la parroquia de la Asunción hasta la parroquia de la Santísima Cruz).

- 21:00h: Entrega de premios del XLIX Concurso de paellas de Alaquás (Castillo).

- 21:00h: Cena de Hermandad del Cullerot.

- 23:00h: Cicco Tiñone en concierto. Pop & Rock 80/90/2000 (calle Mayor 54).

Martes 2 de septiembre

- 18:30h: Ruta Sequías de Alaquás al Castillo.

- 19:30h: Fiesta de la Tapa Tradicional (Plaza de la Constitución).

- 20:00h: Entrega de los premios de la XXXIX Edición del certamen de poemas Mare de Déu de L'Olivar (parroquia de l'Olivar).

- 23:30h: Festival DJ, a cargo de JL Eventos Audiovisuales con los DJs Brian Gallego y Legan (recinto ferial El Terç).

Miércoles 3 de septiembre

- 19:00h: Prueba de vuelo del ángel del canto de la Carxofeta (Castillo).

- 19:30h: Misa solemne en honor a la Virgen de la Asunción Nuestra Señora. A continuación, procesión.

- 23:00h: Cordá infantil (Cruce de la Av. País Valencià con la Calle Mayor.).

Jueves 4 de septiembre

- 08:00h: Despertà por las Clavarías de los Dolores y disparo en las tres parroquias de Alaquàs.

- 12:00h: Misa Mayor en honor a la Virgen de los Dolores (iglesia de la Asunción de Nuestra Señora) cantada por el Coro del Olivar.

- 14:00h: Traca Correguda (calle del Castillo) con las Clavarías de los Dolores.

- 18:30h: Fiesta infantil (calle 9 de octubre).

- 20:00h: Solemne procesión de la Madre de los Dolores, acompañada del grupo Olivar y la banda de música de la UMA. Al finalizar, castillo de fuegos artificiales.

- 20:30h: XIV Fiesta Estellés, en honor al Roser. Recital de poesía y canto tradicional.

- 23:00h: Subida de San Miguel, con fuego y música. La imagen de San Miguel será trasladada desde la parroquia de San Jerónimo nº 24 hasta la parroquia de la Virgen del Olivar.

Viernes 5 de septiembre

- 01:30h: Cordá de San Miguel a cargo del pirotécnico Nacho Caballer. Al terminar, orxata y fartons para los participantes y espectadores de la cordà.

- 18:00h: Castillos inflables (hasta las 21:00h).

- 19:00h: Fiesta andaluza (sede del C.C. Andaluza).

- 19:30h: Misa solemne en honor a San Miguel (iglesia de la Virgen del Olivar). Entrada de la Murta y procesión. Al finalizar, espoectáculo y castillo.

- 23:00h: Encuentro Flamenco. Actuación de distintos grupos flamencos (Parque de la Sequieta) con la participación de la Unión Musical de Alaquàs.

- 00:30h: Orquesta 'Panorama' (recinto ferial El Terç).

Sábado 6 de septiembre

- 10:00h: Migas populares a cargo del Centro Cultural Extremeño y en su sede.

- 11:00h: Concurso de pimientos con toniyina José A. Murillo, en la Sociedad Gastronómica El Cullerot (Calle Mayor).

- 12:00h: Fiesta infantil de Moros y Cristianos perolers (parque de la Sequieta). Hinchables acuáticos y más actividades. Fiesta de la espuma a las 13 h.

- 19:00h: Fiesta infantil 'Feretes I Cançonetes' (parque de la Sequieta).

- 19:30h: Misa solemne (parroquia Santísima Cruz). A continuación procesión. AL finalizar, fuegos artificiales.

- 19:30h: Acto conmemorativo Clavariesas de los Dolores de 25 a 50 años (Castillo de Alaquàs).

- 21:00h: Noche de música (Plaza de la Libertad).

- 21:30h: Homenaje a las Clavariesas de la Mare de Déu Dels Dolors (calle Mayor).

- 21:30h: Noche de l'Olla (plaza de la Constitución). Actuación musical a cargo de la orquesta 'Next'.

Domingo 7 de septiembre

- 11:00h: Fiesta infantil con actividades (Plaza de España y en la calle Perolers).

- 12:00h: Misa en honor a la Parroquia. Volteo general de campanas y disparo de cohetes.

- 19:00h: Ofrenda de flores a la Mare de Déu de l'Olivar.

- 23:00h: Procesión de la Mare de Déu de l'Olivar (desde la parroquia de la Santísima Cruz hasta la parroquia de l'Olivar).

- 23:30h: Tributo a Joaquín Sabina '500 noches - Sabina en las venas' (parque de la Sequieta).

Lunes 8 de septiembre

- 07:00h: Toques del Alba desde el campanario de la parroquia del Olivar.

- 07:30h: Rosario de la Aurora con acompañamiento musical.

- 08:00h: Misa de descubierta (parroquia del Olivar) con disparo de fuegos artificiales. Al finalizar, la cofradía ofrecerá un desayuno con chocolate y dulces.

- 11:00h: Misa Mayor en honor a la Virgen del Olivar.

- 11:00h: Castillos hinchables acuáticos (CEIP Vila d'Alaquàs hasta las 14 h).

- 14:00h: 'Trons a la Mare de Déu de l'Olivar' (Plaza de España),

- 20:00h: Celebración de las II Vísperas de la Fiesta de la Madre de Dios.

- 20:30h: Procesión general. Al finalizar, en el Xum-Xum y con la asistencia del Grupo l'Olivar, se cantará la tradicional Carxofa a la Virgen del Olivar y se disparará un Ramillete de fuegos artificiales.

- 23:00h: Musical 'Vive la Historia del Musical' (parque de la Sequieta).

Martes 9 de septiembre

- 01:00h: Cordá tradicional del Cristo de la Buena Muerte (calle Mayor).

- 10:00h: Bajada del Cristo de la Buena Muerte. A continuación, misa solemne.

- 11:00h: XXXIX Trofeo de Pilota en la calle Salvador Giner. Partida de raspall en modalidad reducida. Reparto de pelotas.

- 14:30h: Mascletá (calle Lanjarón) a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo.

- 20:00h: Procesión del Cristo de la Buena Muerte. Se cantará la tradicional Carxofa al Cristo de la Buena Muerte y se dispararán fuegos artificiales.

Miércoles 10 de septiembre

- 20:30h: Cena de las personas mayores (parque de la Sequieta), con la orquesta 'Madelon'.

Jueves 11 de septiembre

- 20:00h: Conquista del Castillo (plaza de la Constitución) con parlamento y batalla.

Viernes 12 de septiembre

- 18:00h: Juegos infantiles y merienda para todos los niños y niñas (avenida Miguel Hernández).

- 18:00h: Desfile infantil de Moros y Cristianos (salida desde el Castillo y final en la calle de los Ollers).

- 20:00h: Fiesta y poesía. Recital de Fiestas Mayores en el Castillo de Alaquàs a cargo del Colectivo de Poetas de Alaquàs.

- 22:00h: Paellas y torrá (Alameda norte).

- 23:00h: Verbena popular (avenida Miguel Hernández).

- 23:00h: Noche Mora y Cristiana.

A partir de las 00:00h, actuación del grupo 'Los Tristan Breikers' y a continuación 'Festival DJ' (plaza del Roser).

Sábado 13 de septiembre

- 18:30h: Entrada de Moros y Cristianos por el itinerario habitual, con la salida de todas las tropas moras y cristianas desde la puerta del Castillo.

Al terminar, los capitanes dispararán fuegos artificiales en la puerta del Ayuntamiento.

Domingo 14 de septiembre

- 12:00h: Solemne eucaristía de la exaltación del Santísimo Cruz en su parroquia.

