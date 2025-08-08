Cine en la playa: un plan único para disfrutar en Valencia este verano Una experiencia exclusiva bajo las estrellas

Florencia Goycoolea Valencia Viernes, 8 de agosto 2025, 12:34

Este verano, al caer la noche, distintas playas de Valencia se convierten en enormes salas de cine con 'Cinema a les Platges' hasta el 31 de agosto. La brisa marina y las estrellas en el cielo acompañan a los espectadores y convierten este plan en uno de los más especiales y mágicos de la temporada.

Todas las funciones comienzan a las 22:00h, además antes de cada una, habrán cortos de animación, talleres, juegos y actividades para los niños. Un plan gratuito para todos los gustos y edades, para pasar un buen rato en familia, con amigos o pareja.

La iniciativa fue de la Diputació de València, llevando el cine de verano a 19 municipios, con la colaboración de los distintos Ayuntamientos de cada lugar. Con un total de 38 proyecciones, dos en cada municipio, en: Alboraya, Bellreguard, Canet d'en Berenguer, Cullera, Daimús, El Perelló, El Puig de Santa Maria, Gandia, La Pobla de Farnals, Mareny de Barraquetes, Meliana, Navarrés, Oliva, Piles, Puçol, Sagunto, Sueca, Tavernes de la Valldigna y Xeraco.

Programación completa: Municipios y funciones

- Viernes 8 de agosto: Playa de Daimús - 'Wonka'.

- Sábado 9 de agosto: Playa de El Perelló - 'La familia Beneton'.

- Domingo 10 de agosto: Playa de Els Plans - 'Kina y Yuk'.

- Lunes 11 de agosto: Playa de Pau Pi - 'El reino secreto'.

- Martes 12 de agosto: Playa de Puçol - 'Robot Dreams'.

- Miércoles 13 de agosto: Playa de Cantet - 'Kina y Yuk'.

- Jueves 14 de agosto: Playa de Port Saplaya Norte - 'Guardiana de dragones'.

- Viernes 15 de agosto: Playa de Pobla Marina - 'Guardiana de dragones'.

- Sábado 16 de agosto: Playa de Puçol - 'Salta'.

- Domingo 17 de agosto: Playa de San Antonio (Cullera) - 'El arca de Noé'.

- Lunes 18 de agosto: Playa de Tavernes de la Valldigna - 'Bufalo Kids'.

- Jueves 21 de agosto: Playa de Meliana - 'Wonka'.

- Viernes 22 de agosto: Playa de Playamonte - 'Wonka'.

- Sábado 23 de agosto: Playa de Pau Pi - 'Gemelos pero no tanto'.

- Domingo 24 de agosto: Playa de Pilese - 'Salta'.

- Lunes 25 de agosto: Playa de Mareny de Barraquetes - 'Como Dios manda'.

- Martes 26 de agosto: Playa de Puerto de Sagunto - 'Bufalo Kids'.

- Miércoles 27 de agosto: Playa de La Llastra - 'El secreto de Vicky'.

- Jueves 28 de agosto: Playa Nord (Gandía) - 'El arca de Noé'.

- Viernes 29 de agosto: Playa de Xeraco - 'La infiltrada'.

- Domingo 31 de agosto: Playa de Els Plans - 'La casa'.