Tres planes gratis para este fin de semana en Valencia

El buen tiempo dará un respiro durante el fin de semana a los días de lluvia en la Comunitat. El sol invita a salir a la calle y difrutar de todos los planes gratuitos que ofrece la ciudad de Valencia. Recorridos culturales, exposiciones, ferias, música y arte copan una agenda de ocio que se adapta tanto a adultos como a niños.

Aquí te dejamos algunos de los planes gratis en Valencia para este fin de semana:

1. Visita a la antigua Capitanía General de Valencia

Este sábado 18 de octubre, el Real Convento de Santo Domingo, antigua Capitanía General y actual sede del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, celebra su tradicional jornada de puertas abiertas por el Día de la Hispanidad. En esta ocasión, la cita no ha tenido lugar en dicha fecha (12 de octubre), sino que se ha retrasado una semana.

Durante la visita se podrá visitar la fachada principal del Convento (palacio e iglesia de Santo Domingo); el Salón del Trono; el Claustro Gótico; el Aula Capitular; la Iglesia Castrense y la Capilla de los Reyes (en horario de tarde); la Capilla y Celda de San Vicente; y la Sala Histórica.

2. Exposición 'La huella de la dana'

El Centre del Carme acoge una exposición sobre la dana que afectó gravemente a diversas zonas de la Comunitat Valencia. La exposición gratuita se puede visitar del 17 de octubre al 11 de enero 2026.

Cultura Resident convocó aproximadamente a 80 artistas presentes en un mapeado realizado a partir de diversas fuentes del tejido local, de los cuales 43 creadoras y creadores de 25 poblaciones se han sumado a dibujar una huella de forma colectiva.

3. Fiestas de Patraix

La dana Alice que pasó por la Comunitat Valenciana hace una semana obligó a posponer gran parte del programa de las fiestas de Patraix. Estas son las nuevas fechas y eventos programados para este fin de semana:

Viernes, 17 de octubre

10.30 horas: Montaje Mostra artesanal y ONGs en la calle Salabert y zona gastronómica en la calle Pintor.

Zona de actividades infantiles Ecokids en la calle D. Manuel Gago y Plaza Patraix. Hasta el domingo.

17.30 horas: Concurso de disfraces con merienda proporcionada por Telepizza.

20.00 horas: Inauguración de la Mostra artesanal y ONGs con la actuación de Batucada de la A-M. Patraix.

21.00 horas: Sopar de bocatas en la Plaza Patraix, como forma de colaborar con las fiestas recuperando «els sopars a la fresca».

21.30 horas: FESTITRAIX, festival de música de Patraix con las actuaciones de Klandestina Club, Tremen2 y Fyfty-Fyfty Blues.

Sábado, 18 de octubre

10.00 horas: Concurso de Dibujo infantil «Patraix en Navidad», con premios por categorías y una beca de clases de dibujo. Posteriormente almuerzo.

12.0 horas: Inicio del encuentro de PAELLAS solidarias en la calle Juan Bautista Corachán.

También se elaborará una paella gigante solidaria con los pueblos afectados por la DANA.

14.00 horas: Mini Mascletà en la Plaza Patraix a cargo de Vulcano.

17.00 horas: Pasacalle de la Diversidad por la calle Corazón de Jesús, Plaza Patraix y Convento Jesús.

21.00 horas: Sopar de bocatas en la Plaza (variados para tod@s).

22.30 horas: Inicio de la Verbena.

Domingo, 19 de octubre

8.30 horas: Inicio de la preparación de las calderas del arròs amb fesols i naps.

10.30 a 14.00 horas: Castillos hinchables.

13.30 horas: Toque de campanas y visita al Campanario.

14.00 horas: Traca corrida por la Plaza de Patraix con final de bombardeo aéreo.

14.30 horas: Comida: Arròs amb fesols i naps.

18.30 horas: Entrega de premios de concursos infantiles y actuación de Rebombori.

20.00 horas: Entrega de trofeos, distinciones, parlamentos, clausura y actuación de la Agrupación musical de Patraix.

Clausura de la XXXI edición de las Fiestas Populares de interés turístico local con fuegos artificiales.