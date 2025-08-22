Tres planes gratis para este fin de semana en Valencia Las actividades que se ofertan tienen lugar en espacios públicos

Laura Carrasco Viernes, 22 de agosto 2025, 13:07 Comenta Compartir

Agosto está llegando a su fin, pero la ciudad de Valencia sigue llena de vida, y no solo en la capital, son muchos los pueblos tanto de costa como rurales que ofrecen planes para todos los públicos, desde culturales y cinematográficos, hasta los más históricos. En concreto, este fin de semana viene cargado de actividades para disfrutar tanto en familia como rodeados de amigos. Son programas perfectos para aquellos que entre semana tengan ajetreo.

Sin embargo, también se puede optar por planes más calmados como relajarse en las mejores playas que brinda la costa valenciana. Entre las más famosas y bien valoradas por los valencianos se encuentran la playa de La Devesa en el frente litoral de la Albufera, la playa de Pinedo, la de Nord de Gandia, la palya de Ahuir, donde es muy habitual la práctica del kitesurfing, la de la Almardà cerca de Canet d'En Berenguer o la conocida playa de Las Arenas, situada en la ciudad.

A continuación, estos son los planes gratuitos que destacan este fin de semana:

La Batalla del Tollo

La localidad de Utiel se prepara para celebrar este fin de semana la recreación de una de las batallas más importantes del municipio. Se trata de un homenaje al pueblo frente a las tropas francesas durante la Guerra de Independencia española, para defender el orgullo de su victoria en la batalla del Tollo frente a las tropas de Napoleón en 1812.

Las jornadas tendrán lugar del 22 al 24 de agosto, se caracterizarán por ser días de emoción y acción ciudadana. Se trata de un programa de actos organizado por la Asociación Histórico Cultural Héroes del Tollo; estos espectáculos estarán llenos de pólvora, impresionantes desfiles, mercados artesanales, deslumbrantes trajes, campamentos militares y demás actividades.

Cine en la playa

Hasta el 31 de agosto, distintas playas de Valencia se transforman en salas de cine. En un ambiente idóneo entre la brisa marina y las estrellas, los espectadores podrán disfrutar de uno de los planes más especiales y mágicos de la temporada. Todas las proyecciones empezarán a las 22:00 horas, pero antes de cada película se emitirán cortos de animación, se realizarán talleres, juegos y actividades para los niños.

En concreto, este fin de semana se podrá disfrutar:

- Viernes 22 de agosto: Playa de Playamonte: 'Wonka'

- Sábado 23 de agosto: Playa de Pau Pi: 'Gemelos pero no tanto'

- Domingo 24 de agosto: Playa de Pilese: 'Salta'

Mercado Medieval en Requena

Como cada agosto, las calles del barrio histórico de La Villa de Requena acogen el típico Mercado Medieval durante la Fiesta de la Vendimia de Requena. El 22, 23 y 24 de agosto, a menos de una hora de la ciudad de Valencia, el sonido de los tambores, el vuelo de las aves rapaces, los oficios artesanales y la música, acompañarán cada rincón de la zona. Los más pequeños y mayores disfrutarán de unos días llenos de magia, con una sensación de haber viajado en el tiempo gracias a la decoración y un programa repleto de pasacalles y charlas explicativas.