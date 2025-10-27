The Champions Burger llega a Torrent

Chema Ferrer Valencia Lunes, 27 de octubre 2025, 14:46 Comenta Compartir

The Champions Burger inaugurará el primer campeonato de smash burgers, que llega por primera vez a Torrent. El festival está recorriendo el país en busca de la mejor hamburguesa elaborada con la técnica de cocinar la carne en forma de disco que cada vez tiene más seguidores, porque potencia todo el sabor y se conserva la jugosidad del producto. Al evento se accede a través de su espectacular pórtico luminoso que da la bienvenida al festival en todas las ciudades y que está inspirado en las icónicas carreteras de Estados Unidos. Esta ruta gastronómica dedicada a la hamburguesa ya ha recibido a más de 800.000 visitantes en las 12 localidades donde ha hecho parada.

Ampliar Pórtico de entrada TCB. LP

Los visitantes podrán degustar en exclusiva las sorprendentes propuestas smash que los restaurantes participantes han creado especialmente para el certamen y que presentan combinaciones únicas de sabor y textura para hacerse con el título de «Mejor smash burger de España».

El evento está ubicado en el Parque Central

Entre las propuestas más llamativas se encuentran panes brioche en tonos azulados, rosa glaseado o negro con oro; mayonesa ahumada, de beicon o al Pedro Ximénez; jamón ibérico dulce; salsa de pistacho; mermelada de guanciale, o yema de huevo trufada. Este nuevo formato gastronómico, que llega por primera vez a Torrent, está revolucionando el sector de las hamburguesas y espera alcanzar gran éxito de público durante los 18 días que permanecerá en el Parque Central. En total, 22 restaurantes de alto nivel en formato food truck buscarán que su receta sea la mejor valorada por los asistentes. Esta es la parada número 13 del circuito smash. Al finalizar la ruta 2025, se publicará una clasificación con las 20 hamburgueserías más votadas a lo largo del campeonato, que serán las que compitan en la final de la «Mejor smash burger de España».

Ampliar Actuaciones musicales. LP

Desde su creación hace 8 años, el certamen se ha consolidado como el primer campeonato de hamburguesas del país y el mayor festival gastronómico del año, reuniendo en un mismo espacio a los mejores locales de su categoría. Su crecimiento ha contribuido al auge de nuevas hamburgueserías especializadas, elevando los estándares de calidad, creatividad y sofisticación de este producto.