El pueblo de la Comunitat que tiene el mejor mercado de la Navidad, según la inteligencia artificial: «Es de cuento» Este municipio de Castellón se llena de magia a finales de diciembre

María Gardó Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:05

El ambiente navideño empieza a tomar las calles y se nota en cada rincón. Un buen plan para pasar un día en las fechas que se aproximan son los mercados de Navidad. Si le preguntamos a la inteligencia artificial por el mejor de la Comunitat Valenciana, se decanta por uno que se celebra cada mes de diciembre en un pequeño pueblo de Castellón: Jérica.

Este municipio se llena de magia con su encantador mercado navideño a finales de diciembre. Se celebra en las calles empedradas del municipio, que se llenan de luces y decoración festiva, creando una atmósfera tradicional y cálida, muy diferente al bullicio de las grandes ciudades. La plaza de su ayuntamiento se transforma en un rincón de cuento, con luces, colores y aromas que invitan a disfrutar del espíritu navideño.

Los locales y visitantes buscan en este mercado de Jérica una experiencia navideña más íntima y auténtica, alejada de los grandes centros comerciales.

En este mercado se puede encontrar artesanía, productos típicos, decoración festiva y delicias gastronómicas que se mezclan con música, animaciones y un ambiente acogedor ideal para recorrer en familia o con amigos. Además, siempre aparecen por sorpresa personajes como Frozen y Olaf.

Las fechas del mercado navideño de Jérica para este 2025 serán del 26 al 28 de diciembre.