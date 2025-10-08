La Orquesta Panorama suspende su concierto en Sagunto La previsión de lluvias obliga al Ayuntamiento a aplazar la actuación del 9 de octubre

La Orquesta Panorama no actuará en Sagunto el 9 de octubre. La dana Alice, que ha activado el aviso naranja en buena parte de Valencia y que amenaza con descargar lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas en algunos puntos, ha obligado al Ayuntamiento de Sagunto a suspender la actuación de la banda gallega prevista para el jueves por la noche junto a l'Epicentre y posponerla a una fecha que aún está por definir.

«Desde el Ayuntamiento de Sagunt lamentamos informar que se pospone la actuación de la orquesta Panorama, inicialmente prevista para mañana 9 de octubre», han comunicado este 8 de octubre. «Los pronósticos del tiempo indican posibles fuertes lluvias. Por la seguridad de los profesionales de la orquesta y de las personas que asistan, el evento será pospuesto para una fecha posterior», sostienen.

«Lamentamos las molestias y agradecemos su comprensión. ¡Pronto te informaremos sobre la nueva fecha!», concluyen.

Próximas actuaciones

La Orquesta Panorama ha recalado esta semana festiva de octubre en la Comunitat para actuar el miércoles 8 de octubre en Cullera (24.000 habitantes, Valencia). El espectáculo será gratuito y está previsto a las 23:30 horas en el Parking del Prado.

Panorama viajará el viernes 10 a Torre Pacheco (Murcia), el sábado 11 a Tavernes de la Valldigna (Valencia), el 16 de octubre a Entrambasaguas (Cantabria), el 17 a Mogadouro (Portugal) y el 24 a Hellín (Albacete).

La banda gallega sube al escenario a más de 20 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales.

Panorama desplaza seis camiones tráiler para el traslado del escenario, de 12 metros de altura, 19 de fondo y 36 de ancho, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.