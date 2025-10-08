Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una actuación de la Orquesta Panorama, en una imagen de archivo. Ana Cobo

La Orquesta Panorama suspende su concierto en Sagunto

La previsión de lluvias obliga al Ayuntamiento a aplazar la actuación del 9 de octubre

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:24

La Orquesta Panorama no actuará en Sagunto el 9 de octubre. La dana Alice, que ha activado el aviso naranja en buena parte de Valencia y que amenaza con descargar lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas en algunos puntos, ha obligado al Ayuntamiento de Sagunto a suspender la actuación de la banda gallega prevista para el jueves por la noche junto a l'Epicentre y posponerla a una fecha que aún está por definir.

«Desde el Ayuntamiento de Sagunt lamentamos informar que se pospone la actuación de la orquesta Panorama, inicialmente prevista para mañana 9 de octubre», han comunicado este 8 de octubre. «Los pronósticos del tiempo indican posibles fuertes lluvias. Por la seguridad de los profesionales de la orquesta y de las personas que asistan, el evento será pospuesto para una fecha posterior», sostienen.

«Lamentamos las molestias y agradecemos su comprensión. ¡Pronto te informaremos sobre la nueva fecha!», concluyen.

Próximas actuaciones

La Orquesta Panorama ha recalado esta semana festiva de octubre en la Comunitat para actuar el miércoles 8 de octubre en Cullera (24.000 habitantes, Valencia). El espectáculo será gratuito y está previsto a las 23:30 horas en el Parking del Prado.

Panorama viajará el viernes 10 a Torre Pacheco (Murcia), el sábado 11 a Tavernes de la Valldigna (Valencia), el 16 de octubre a Entrambasaguas (Cantabria), el 17 a Mogadouro (Portugal) y el 24 a Hellín (Albacete).

La banda gallega sube al escenario a más de 20 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales.

Panorama desplaza seis camiones tráiler para el traslado del escenario, de 12 metros de altura, 19 de fondo y 36 de ancho, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

