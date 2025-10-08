Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en una localidad de 2.500 habitantes
Logo Patrocinio
La Orquesta Panorama actúa gratis hoy miércoles en un municipio valenciano de 24.000 habitantes

Ver 26 fotos
JL Bort

La Orquesta Panorama actúa gratis hoy miércoles en un municipio valenciano de 24.000 habitantes

La banda gallega visita la provincia el 8, 9 y 11 de octubre

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:51

Comenta

La Orquesta Panorama regresa a la Comunitat Valenciana para actuar el miércoles 8 de octubre en Cullera (24.000 habitantes, Valencia). El espectáculo será gratuito y tendrá lugar a las 23:30 horas en el Parking del Prado. Tres horas de música ininterrumpida, desde clásicos del pop hasta los últimos éxitos urbanos.

Sagunto (71.000 habitantes, Valencia) será el escenario de la siguiente actuación de la banda gallega, el jueves 9, Día de la Comunitat Valenciana. La actuación será a partir de las 23:00 horas frente al centro comercial l'Epicentre.

Sin apenas descanso, Panorama viajará el viernes 10 a Torre Pacheco (Murcia), el sábado 11 a Tavernes de la Valldigna (Valencia), el 16 de octubre a Entrambasaguas (Cantabria), el 17 a Mogadouro (Portugal) y el 24 a Hellín (Albacete).

La banda gallega sube al escenario a más de 20 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Panorama desplaza séis camiones tráiler para el traslado del escenario, de 12 metros de altura, 19 de fondo y 36 de ancho, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Luz, imagen, sonido, baile y mucha música es la receta del éxito de la Orquesta Panorama en su gira Epic Tour amenizando las fiestas de decenas de pueblos de toda España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  4. 4 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  5. 5 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  6. 6 Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»
  7. 7

    El precio de la vivienda se duplica en Valencia: un piso nuevo de 100 m2 pasa de 190.000 euros a 370.000 en seis años
  8. 8 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  9. 9

    Polo sobre el correo del brutal caudal del Poyo: «El técnico lo ve y dice, bueno, voy a mandarlo... dando por hecho que están al tanto»
  10. 10

    Miguel Barrachina, un valor en alza en el Consell de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Orquesta Panorama actúa gratis hoy miércoles en un municipio valenciano de 24.000 habitantes