La Orquesta Panorama actúa gratis hoy miércoles en un municipio valenciano de 24.000 habitantes La banda gallega visita la provincia el 8, 9 y 11 de octubre

Andoni Torres Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:51 Comenta Compartir

La Orquesta Panorama regresa a la Comunitat Valenciana para actuar el miércoles 8 de octubre en Cullera (24.000 habitantes, Valencia). El espectáculo será gratuito y tendrá lugar a las 23:30 horas en el Parking del Prado. Tres horas de música ininterrumpida, desde clásicos del pop hasta los últimos éxitos urbanos.

Sagunto (71.000 habitantes, Valencia) será el escenario de la siguiente actuación de la banda gallega, el jueves 9, Día de la Comunitat Valenciana. La actuación será a partir de las 23:00 horas frente al centro comercial l'Epicentre.

Sin apenas descanso, Panorama viajará el viernes 10 a Torre Pacheco (Murcia), el sábado 11 a Tavernes de la Valldigna (Valencia), el 16 de octubre a Entrambasaguas (Cantabria), el 17 a Mogadouro (Portugal) y el 24 a Hellín (Albacete).

La banda gallega sube al escenario a más de 20 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales.

Panorama desplaza séis camiones tráiler para el traslado del escenario, de 12 metros de altura, 19 de fondo y 36 de ancho, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Luz, imagen, sonido, baile y mucha música es la receta del éxito de la Orquesta Panorama en su gira Epic Tour amenizando las fiestas de decenas de pueblos de toda España.