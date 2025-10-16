MarisGalicia, el sabor más fresco conquista Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:11 Comenta Compartir

Valencia se ha rendido al embrujo del mar gallego. Desde el pasado 3 de octubre, la gran carpa de MarisGalicia, instalada junto a la antigua Estación del Grau, se ha convertido en el punto de encuentro para los amantes del buen marisco y de las celebraciones con alma marinera. No es de extrañar: la edición de este año está batiendo récords con más de 25.800 visitantes desde que comenzó y toneladas de bogavantes, percebes y centollos, que llegan vivos desde Galicia en los famosos camiones-piscina.

El ambiente recuerda a un puerto del norte, con olor a albariño y pan gallego recién hecho. Dentro de la carpa, de 1.500 metros cuadrados, se mezclan las risas, el sonido de las gaitas y el chisporroteo de las planchas donde los pulpos del Atlántico se cuecen a la vista del público. «Estamos encantados y tremendamente agradecidos a la ciudad», confiesa Manuel Gómez, coordinador del evento, visiblemente emocionado por la acogida.

En total, se sirven más de 40 toneladas de marisco y 15.000 botellas de albariño y ribeiro, en un espacio que rinde homenaje a la cultura gallega con fotos, redes, salvavidas y el tradicional conxuro que cada sábado convoca a las meigas en torno a la queimada. Y, para quienes prefieren disfrutarlo en casa, el festival mantiene su servicio de recogida de pedidos, con mariscadas listas para llevar.

MarisGalicia permanecerá en Valencia hasta el 26 de octubre, con horario de lunes a sábado de 13:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas, y los domingos solo al mediodía.

Esta cita, que combina gastronomía, música y magia, se ha consolidado como una de las experiencias más singulares del otoño valenciano. Entre gaitas, conxuros y el vaivén de las redes marineras, el Atlántico se funde con el Mediterráneo en una fiesta que celebra el sabor, la tradición y el placer de compartir mesa.