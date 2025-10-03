Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
Disparo de una mascletà. Juan Carlos Cárdenas

El barrio de Valencia que dispara una mascletà este sábado 4 de octubre

Las Fiestas Populares de Patraix se celebra hasta el 12 de octubre

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:30

Comenta

Patraix es otro de los barrios de Valencia que cuenta con una gran historia y tradición propias. Fue municipio independiente hasta 1870, año en que se anexionó a la capital valenciana. Y, por esa misma razón, tiene sus propias fiestas populares.

Dentro de las fiestas del barrio de Patraix que arrancan este viernes 3 de octubre, tendrá lugar una mascletà. El disparo comenzará a las 14.00 horas en la calle Salabert, cerca de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Patraix.

Ya por la noche será el turno del correfocs a cargo de un grupo de l'Alcúdia que comenzará a las 23.00 horas por las calles del barrio.

Las fiestas de este año con un homenaje a los pueblos y pedanías afectados por las inundaciones provocadas por la dana del 29 de octubre del año pasado, especialmente a municipios damnificados que dan nombre a calles de esta zona de la capital valenciana: Alcudia, Turis y Chiva.

La cantante Sole Giménez y la Fallera Mayor Infantil de Valencia 2025, Lucía García, serán las encargadas de ofrecer los pregones inaugurales de estas fiestas, declaradas Bien de Interés Turístico Local. Será este viernes 3 de octubre por la noche.

Programa completo de las fiestas de Patraix

Pincha aquí si no puedes leer el PDF correctamente

Este año las Fiestas Populares de Patraix se prolongarán hasta el 12 de octubre. El sábado, 4 de octubre, se celebrará la VIII Trobada de Gegants i Cabuts. Además, durante las celebraciones habrá 'arrós amb fessols i nabs', verbena, encuentro de paellas y actividades para los más pequeños.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  3. 3 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  4. 4 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  5. 5

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  6. 6 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  7. 7 La última imagen de Bea
  8. 8 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  9. 9 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  10. 10

    VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El barrio de Valencia que dispara una mascletà este sábado 4 de octubre

El barrio de Valencia que dispara una mascletà este sábado 4 de octubre