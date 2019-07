Qué actos de la Feria de Julio de Valencia 2019 quedan por celebrarse Correfoc en Valencia. / M. Molines Aún están programados seis días de festejos en varios puntos de la ciudad LAS PROVINCIAS Martes, 23 julio 2019, 01:43

Valencia vive el último latido de su Feria de Julio 2019. Tras más de 20 días de actos para todos los públicos en varios puntos de la ciudad, el Cap i Casal se prepara para vivir la recta final del programa de la Feria de Julio de Valencia 2019. Con seis días por delante, la música y la pirotecnia se presentan como grandes protagonistas de cara a culminar por todo lo alto la Feria de Julio con la ansiada Batalla de Flores 2019.

Consulta los actos que quedan por celebrarse en la Feria de Julio Valencia 2019:

Martes 23 de julio

- 22 horas: Concerts de Vivers. Aitana. Lugar: Jardines de Viveros

- 19.00 h: El Gran Ball de la Fira: Dúo Brillantina. Lugar: Jardines del Palau de la Música (N)

- 22.00 h: Las Vegas Jazz Band. Lugar: Jardines del Palau de la Música (N)

Miércoles 24 de julio

- 22 horas: Concerts de Vivers. Crystal Fighters. Lugar: Jardines de Viveros

- 21.00 h. Campeonato de Truc y Parchís de la Junta Central Fallera: Final. Lugar: Jardines del Palau de la Música (N)

Jueves 25 de julio

- 22 horas: Concerts de Vivers. La Casa Azul + Xoel López. Jardines de Viveros.

- Grupo de investigación i debate crítico entorno a la exposición Something happened. Organiza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Lugar: Centre del Carme

Actividad en el marco de la exposición Something happened. Más información en la web del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

- 20.00 h: Un Llac de Concerts. Conciertos de los estudiantes del campus de Berklee en València. Organiza: Ciutat de les Arts i les Ciències y Berklee València. Lugar: Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Correfira en Sant Isidre

20.00 h: El capitán pirata, cuentacuentos. Lugar: C/ José Andreu Alabarta – C/ Doctor Rafael Bartual

- 21.30 h. Subit! Teatro de improvisación. Lugar: C/ José Andreu Alabarta – C/ Doctor Rafael Bartual

- 22.00 h: Jonatan Penalba, concierto. Lugar: Jardines del Palau de la Música (N)

Viernes 26 de julio

- Un Llac de Concerts. Conciertos de los estudiantes del campus de Berklee en València. Lugar: Ciudad de las Artes y las Ciencias

Correfira en Sant Marcel·lí

- 20.00 h: El capitán pirata, cuentacuentos. Lugar: Pl. Iglesia (Sant Marcel·lí)

- 22.00 h: Rafa Alarcón, monólogo de humor. Lugar: Pl. Iglesia (Sant Marcel·lí)

- 21.30 h. Los Escalones del IVAM. Música electrónica: Toni Copas + Never Dull. Lugar: IVAM

Els Focs de la Fira

- 23.00 h: Correfoc, espectáculo pirotécnico. Lugar: C/ San Vicente ➝ Pl. Ayuntamiento ➝ C/ Marqués de Sotelo ➝ C/ Xàtiva ➝ final en Estación del Norte. Con la participación de L'Infern Faller, Socarrats de Campanar, Dimonis de Montolivet i Dimonis de Massalfassar.

Sábado 27 de julio

- IX Open Voley Playa. Organiza: Fundación Deportiva Municipal. Lugar: Playa de la Malva-rosa. Hasta el 28 de julio. Más información en la web de la Fundación Deportiva Municipal.

- Ciclo de Arte d'Acción. Organiza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana / Cicle Art d'Acció. Lugar: Centre del Carme

- 21.00 h: XXIII Festival de Jazz València: Jazz en los barrios y pueblos: Carolina Araoz Septet. Lugar: Pl. Santísimo Cristo (Natzaret)

- 21.30 h: Cena de la Punxà. Lugar: Ciudad del Artista Fallero

- 22.00 h: Les Nocturnes d'Estiu. Sesiones de planetario en directo con música. Organiza: Ciutat de les Arts i les Ciències. Lugar: L'Hemisfèric

Precio: 8 € adultos / 6,20 € niñas y niños. Más información i venta de entradas en la web de la Ciutat de les Arts i les Ciències

Domingo 28 de julio

- 11.30 horas: Teatro Reforma: Bocazas, teatro infantil. Lugar: Centro Cultural La Beneficència

- 20.00 h. Batalla de Flores. Lugar: Paseo de la Alameda

Lunes 29 de julio

- Festival Internacional de Ajedrez València Cuna. Organiza: Club de Ajedrez Ciutat Vella. Lugar: Complejo Deportivo y Cultural La Petxina. Hasta el 4 de agosto. Más información en la web de la Fundación Deportiva Municipal.