Los 5 eventos pirotécnicos de la Feria de Julio: cuándo y dónde son Traca correguda, castillo de palos, un gran piromusical, una minimascletà y el popular Correfoc llenarán de fuego y color la ciudad en la Gran Fira de Valencia 2019 LP.ES VALENCIA Viernes, 28 junio 2019, 17:02

La Feria de Julio de Valencia ha preparado cinco grandes eventos pirotécnicos en los que el ruido, la luz y los colores llenarán el cielo de Valencia en las noches de la Gran Fira 2019. Se trata de una programación pirotécnica variada con tracas corregudes, castillo de palos, un gran piromusical, una minimascletà y el popular Correfoc que llenará de fuego y diversión la ciudad.

GRAN FIRA DE VALENCIA CALENDARIO PIROTÉCNICO DE LA FERIA DE JULIO 2019

DOMINGO 30 DE JUNIO: TRACA CORREGUDA

Traca Correguda inaugural, pirotecnia Vulcano

Domingo 30 de junio – 20.30 h

Lugar: Plaza del Ayuntamiento

Una gran traca correguda recorrerá la plaza del Ayuntamiento para dar la bienvenida a la Gran Fira de València.

SÁBADO 6 DE JULIO: CASTILLO DE PALOS

Castell de pals a l'antiga, pirotecnia Peñarroja

Sábado 6 de julio – 01.00 h

Lugar: Pl. Mare de Déu

Como colofón en la programación de las Noches de Folk, al acabar el Sarau de la Fira, la pirotecnia Peñarroja de la Vall d'Uixó disparará un castillo de palos que recupera varios efectos y artefactos (ruedas y figuras) para recrear los fuegos artificiales a la antigua.

SÁBADO 13 DE JULIO: PIROMUSICAL

Piromusical en la Marina

Sábado 13 de julio - 00.00 h

Lugar: La Marina de València

Como ya es tradición, la pirotecnia RICASA (Ricardo Caballer) nos ofrecerá un espectacular piromusical junto al mar, en el marco incomparable de la Marina de València. ¡Ven a disfrutar de un espectáculo único donde el agua, el fuego, la música y el ruido de la pirotecnia se unen! Y no te olvides de compartir tus fotos y vídeos con la etiqueta #NitALaMar.

SÁBADO 20 DE JULIO: MINIMASCLETÀ

Sábado 20 de julio – 20.30 h

Minimascletà, pirotecnia Caballer FX en Pl. del Portal Nou. Toda la potencia de una mascletà concentrada en un espacio más pequeño.

VIERNES 26 DE JULIO: CORREFOC

Viernes 26 de julio – 23.00 h

Lugar: C/ San Vicente ➝ Pl. Ayuntamiento ➝ C/ Marqués de Sotelo ➝ C/ Xàtiva ➝ final en Estación del Norte

Con la participación de L'Infern Faller, Socarrats de Campanar, Dimonis de Montolivet i Dimonis de Massalfassar.

La Gran Fira de València cierra los actos pirotécnicos con un correfoc que llenará de sonido, luz y color el centro de València.

Aunque los artículos de pirotecnia que se utilicen en el correfoc están catalogados como no peligrosos, se recomienda tomar algunas precauciones para evitar quemaduras producidas por las chispas y cualquier otro tipo de incidentes.

CONSEJOS PARA LOS PARTICIPANTES

👉 Vistan ropa de algodón, preferiblemente vieja, con mangas y pantalones largos.

👉 Pónganse una gorra o sombrero de algodón o de otro material ignífugo, que cubra toda la cabeza. En caso de tener el pelo largo, llévelo atado y tapado.

👉 Protéjanse los ojos.

👉 Lleven un calzado que cubra el pie y que sujete bien los pies.

👉 Respeten les figuras de fuego, los demonios y los músicos. No impidan el paso del correfoc. No agarren ni empujen a los demonios.

👉 En caso de quemadura, salgan del correfoc, humedezcan la zona afectada y vayan al punto de asistencia sanitaria, que estará situado al final del recorrido.

👉 No recojan del suelo ningún artículo pirotécnico utilizado por los demonios. Queda prohibido llevar productos pirotécnicos particulares.

👉 Obedezcan las indicaciones que les puedan dar los miembros de la organización, Policía Local o Protección Civil.

CONSEJOS PARA LOS ESPECTADORES

👉 Si llevan ropa con cualquier componente sintético deberán guardar una distancia prudente para evitar que les lleguen las chispas y les puedan quemar la ropa.

👉 Eviten subir a los niños a hombros para que las chispas no les vayan a los ojos.

👉 No lancen ningún objeto ni echen agua a los demonios o a cualquier componente del espectáculo.

👉 Si a cualquier persona del público le cae una chispa en una prenda de ropa sintética, no hay que echarle agua.