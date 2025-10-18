Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Enjin, uno de los protagonistas de 'Gachiakuta'.

El nuevo anime que arrasa en Crunchyroll y que ya se postula como uno de los mejores del año

Ocupa la primera posición entre los contenidos más populares de la plataforma de streaming

Mar Georga

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:32

«Se dice que en los objetos cuidados con esmero habita un alma. Si eso es cierto, ¿qué mora entonces en la basura?».

Con esta pregunta comienza el primer episodio del anime 'Gachiakuta'. Aborda temas como la triste facilidad para reemplazar objetos y personas, y el injusto sistema de clases sociales. Frente a esto, se erigen ciertas personas capaces de llegar a presentar una profunda estima por los objetos inanimados y, en consecuencia, de cuidarlos a lo largo de los años.

Su protagonista, Rudo Surebrec, no solo pertenece a un estrato social marginado sino que además es repudiado por los de sus propio entorno. Representa la incomprensión absoluta: al marginado entre los marginales. Se trata de algo similar a ese lugar denominado Abismo, que es a donde van a parar todos aquellos designados como inferiores bajo la mirada social imperante. El odio es una epidemia.

La serie creada por Kei Urana forma parte de esos relatos cargados de mensajes implícitos, cuyo objetivo es hacer reflexionar al espectador. Su argumento también versa en relación a la contaminación a causa de la basura y la generación de residuos, razón por la que el planeta ficticio narrado por Urana se encuentra en un estado deplorable.

La serie de anime 'Gachiakuta', cuya emisión sigue en marcha y ya supera los diez episodios, ha conseguido conquistar al público. Arrasa en la plataforma de Crunchyroll y el manga se agota en las librerías. Con una puntuación de 8,1 sobre 10 en IBMD, esta ficción ya se postula como una de las mejores y más interesantes de su género de este año 2025.

