Disney prepara el 'reboot' de esta popular serie de los años 2000

W.I.T.C.H. fue la franquicia que consiguió acercar el arte de los cómics a la generación que vivió su infancia y juventud en la primera década de los años 2000 (concretamente del 2003 al 2009). Más tarde, debido a la gran popularidad que cosechó la marca, decidieron crear una serie animada para televisión y posteriormente un 'live action', pero ninguno de los dos consiguieron calar entre los fans debido a su falta de fidelidad.

Fue una oportunidad perdida para la franquicia que no obstante sí que supieron aprovechar los creadores y productores de su homónima 'Winx Club'. La también italiana, se emitió en España desde el 2004 hasta el 2019, mucho más tiempo que W.I.T.C.H., ya que esta segunda solo sobrevivió dos años en la parrilla televisiva.

Cómo será el 'reboot' de W.I.T.C.H.

La nueva versión modernizada de W.I.T.C.H. aterrizará en Disney+ en formato de acción real. Trey Callaway, quien ya se encargó de escribir el guion de W.I.T.C.H. en el 2002 y que también es conocido por su trabajo en 'CSI: Nueva York' ha sido quien ha confirmado la noticia.

«Es una primicia, aunque no puedo dar nombres, (pero me lo ha confiado) un querido amigo guionista mío. Sé que está teniendo reuniones con Disney para un 'reboot live action' de esta serie. No es broma, así que estad atentos para más información», declaraba Trey Callaway. Es decir, todavía no se sabe quiénes serán las actrices que interpretarán a las cinco adolescentes con poderes mágicos, las Guardianas de Kandrakar.

W.I.T.C.H. llega en un momento histórico en el que las plataformas de 'streaming' y las productoras apuestan por la nostalgia generacional y por versionar historias que ya fueron contadas en el pasado. Este tipo de trabajos excepcionalmente salen muy bien y ocasionalmente salen muy mal parados, como ha ocurrido en las últimas semanas con 'Blancanieves'.

Esto se debe al rechazo del público ante la idea de que se modifiquen obras que ya han tomado como suyas debido al cariño que les guardan. Por su parte, aunque la franquicia W.I.T.C.H. pertenezca a los años 2000, esta ya contaba con un reparto de lo más diverso, protagonizado por Will, Irma, Taranee, Cornelia y Hay Lin.