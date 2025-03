Fracaso histórico de 'Blancanieves': ya tiene peor nota que 'Dragonball Evolution' La película dirigida por Marc Webb ('The Amazing Spider-Man') ya cuenta con una de las peores puntuaciones de todo IMDb; el 90% del público le otorga la peor puntuación posible, un 1 sobre 10

Existe un rincón en internet donde conviven plácidamente las películas peor valoradas de la historia del cine. La razón de este sentimiento de desazón producido entre el público se debe a motivos muy diversos según la obra vapuleada en cuestión.

Por ejemplo, en el caso de 'The Room', el filme presenta una obvia nulidad actoral y de dirección, algo que no obstante ha conseguido que esta acabe siendo una película de culto, reuniendo a numerosos fans, así como homenajes. Véase el caso de 'The Disaster Artist' o todo por un sueño, que deja un valioso mensaje de resiliencia y de lucha por un sueño, aunque uno sea un negado para ello.

Un fracaso para Disney con millones de dólares en pérdidas

En realidad, estos casos también podrían considerarse como un fenómeno social según el cual se alían los astros y la mayoría de la sociedad por fin se pone de acuerdo en algo: esta película es un bodrio. Esto es lo que ha ocurrido con 'Blancanieves', la versión moderna del clásico infantil, protagonizada por Rachel Zegler y por Gal Gadot. Envuelta en una serie de polémicas, la película ya cuenta con una puntuación de 1,6 sobre 10 en IMDb, superando a fracasos históricos como el de 'Dragonball Evolution' o 'Cats'.

Pero, ¿de verdad es tan mala la película? ¿O más bien esta puntuación se debe al rechazo que producen las dos actrices protagonistas en la vida real? Este hecho, junto al de querer modificar historias que ya fueron un éxito en su día, ha sido un caldo de cultivo para que 'Blancanieves' acabe siendo un fracaso en taquilla. Durante su primer fin de semana en cartelera 'Blancanieves' tan solo recaudó unos 87,3 millones de dólares a nivel mundial, una cifra que se aleja bastante de los 625 millones que necesita para empezar a generar beneficios.