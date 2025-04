Lionsgate anuncia tres nuevas películas de 'John Wick'

Mar Georga Valencia Miércoles, 16 de abril 2025, 00:46 | Actualizado 01:44h. Comenta Compartir

El universo protagonizado por Keanu Reeves, quien interpreta a un vengativo ex asesino a sueldo, no ha terminado. A pesar de que 'John Wick 4' parecía escribir un punto y final sobre la historia de la franquicia, llegan nuevas entregas y películas derivadas que demuestran que está más vivo que nunca.

La primera confirmada es 'John Wick 5', la cual continuará con el legado que ha conseguido cosechar cientos de miles de fans por todo el mundo. De forma paralela, Lionsgate también ha anunciado dos películas derivadas: 'Caine', el 'spin-off' protagonizado por Donnie Yen, el asesino invidente y viejo amigo de John; y una precuela en formato anime que ahondará en los orígenes del protagonista.

Se confirma 'John Wick 5' con Keanu Reeves y con la misma producción y dirección

Adam Fogelson, el presidente del grupo cinematográfico de Lionsgate Motion Picture Group, ha sido quien ha confirmado la noticia. El estadounidense ha querido dejar claro que 'John Wick 5' será un proyecto que se desarrollará con calma y con tiempo, y que no será una secuela facilona para aprovechar el tirón de la saga.

«Keanu, Chad (el director), Basil y Erica (los productores) no volverían a menos que tuvieran algo verdaderamente fenomenal y fresco que decir con estos personajes y este mundo», explicaba Adam Fogelson. Del mismo modo se expresaban Basil Iwanyk y Erica Lee, los productores de la saga: «Es muy importante que hagamos bien esta historia para llevar el relato de John al siguiente paso».

No obstante, la participación de Keanu Reeves ha estado pendiendo de un hilo, y es que el actor no había confirmado su implicación en la secuela hasta hace muy poco. Aparte de sus problemas de rodilla, Keanu declaró que no formaría parte de 'John Wick 5' si Chad Stahelski no se encargaba de la dirección del filme, al igual que hizo con las cuatro películas anteriores.

La producción de 'John Wick 5' podría demorarse varios años

Esta decisión ha hecho que la producción de la película se retrase varios años debido a que Chad Stahelski tiene una agenda muy apretada. 'Los Inmortales' con Henry Cavill de protagonista; 'Rainbow Six', la secuela de 'Sin remordimientos' con Michael B. Jordan; las adaptaciones de la novela 'Black Samurai', del libro 'Shibumi' y del videojuego 'Ghost of Tsushima' son algunos de los proyectos que debe terminar el director antes de ponerse manos a la obra con 'John Wick 5'.