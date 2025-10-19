Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rasgarse las vestiduras

VICENTE LLADRÓ

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:27

En las últimas semanas arrecian las quejas contra la invasión de cítricos de Sudáfrica, favorecida por un acuerdo con la UE que desde el pasado ... 16 de este mes le libra de pagar aranceles, hasta el 30 de noviembre. ¿Cómo es posible tal aberración, coincidiendo con la primera parte de la campaña de comercialización de la producción europea, y española, por supuesto? Incomprensible, injusto, autodestrucción inaudita... Se escuchan toda clase de adjetivos e improperios para señalar una actuación de los gobiernos competentes en la materia que no se entiende. Porque a nadie le entra en la cabeza que se dé entrada libre a lo de fuera cuando lo de dentro está en plena temporada. Si Estados Unidos sube sus aranceles incluso a lo que no tiene y ha de comprar a otros, ¿cómo explicar este nuevo tiro en el pie de Europa, capaz de perjudicar a los de casa para favorecer a los de fuera? No hay manera, no tiene sentido.

