En las últimas semanas arrecian las quejas contra la invasión de cítricos de Sudáfrica, favorecida por un acuerdo con la UE que desde el pasado ... 16 de este mes le libra de pagar aranceles, hasta el 30 de noviembre. ¿Cómo es posible tal aberración, coincidiendo con la primera parte de la campaña de comercialización de la producción europea, y española, por supuesto? Incomprensible, injusto, autodestrucción inaudita... Se escuchan toda clase de adjetivos e improperios para señalar una actuación de los gobiernos competentes en la materia que no se entiende. Porque a nadie le entra en la cabeza que se dé entrada libre a lo de fuera cuando lo de dentro está en plena temporada. Si Estados Unidos sube sus aranceles incluso a lo que no tiene y ha de comprar a otros, ¿cómo explicar este nuevo tiro en el pie de Europa, capaz de perjudicar a los de casa para favorecer a los de fuera? No hay manera, no tiene sentido.

Ahora bien, esta liturgia tan extendida de rasgarse las vestiduras ahora tampoco tiene explicación, porque estamos ante la culminación de un acuerdo ¡que se conoce desde hace nueve años! Entonces, al principio de todo, era cuando se tenía que haber puesto toda la carne en el asador, achuchando de verdad a los políticos de turno y a los situados en el banquillo de reserva para que movieran todo lo que hubiera que mover, hasta conseguir que la razón de quienes representan tuviese las atenciones necesarias y la solución requerida. Y a quien no siguiera las pautas apropiadas, fuera, que le vote su familia; y bien puesto en candelero, que se sepa quién rema a favor y quién en contra. Pero no, es más cómodo para todos no estar atentos a las jugadas, no darse por enterados cuando toca, criticar incluso a quienes avisan de lo que va a venir, acusar de exageraciones, para al final rasgarse las vestiduras, como plañideras contratadas para el ritual fúnebre de turno. Si preguntan a Google por el acuerdo UE-Sudáfrica verán que fija hasta el 30 de noviembre «el inicio de campaña citrícola en la UE». En la línea que defendió Bruselas y el mismo ministro Planas, negando que hubiera solape. Ah ¿no? Todos los comerciales se quejan hoy de que lo de Sudáfrica nos quita ventas a mansalva. Ya es plena campaña. ¿Quiénes dejaron de explicar y pelear a tiempo lo que debían?

