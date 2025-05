En casa todos conocíamos el cajón donde yacían velas y cerillas. Aquí los cubiertos, allí los vasos y ahí, justo ahí, los cirios con su ... aspecto entre fúnebre y marcial porque se mantenían rígidos y pálidos a medio camino entre el rigor mortis y un desfile militar. Las cerillas eran como la mascota de los cirios. Vamos, como el carnero de la Legión en versión fósforo. Cuando saltaban los plomos, durante aquella infancia de finales de los setenta, cualquier miembro de la familia podía, palpando por el pasillo y luego en la cocina, localizar a ciegas las velas que concedían a la morada tono cervantino. Entonces mi padre, con mi curiosa compañía, cambiaba los dichosos plomos esos. Era una operación banal y manaba de ella cierto tono de alquimista chisposo.

No es fácil que un negocio proyecte la longevidad de Cirios Felipo. Van por lo sexta generación. Mucho chip y microchip y sensores y otras mierdas pero luego, cuando el calambrazo, nos salva lo de siempre, o sea el esbelto cirio que hibernaba en el cajón. Recuerdo la casa del pueblo erizada de cirios en aquellas ocasiones de pertinaz oscuridad. Entretenían mucho, los cirios. Te trasladaban hacia emociones ancestrales de tradiciones orales. Para jugar, atravesabas el dedo por la llama sin quemarte. Te sentías poderoso porque desafiabas al fuego y le vencías. Luego contemplabas la filigrana de cera cayendo lentorra y deseabas que se precipitase a mayor velocidad. Para distraerme, entre una vela y el Tik Tok, prefiero lo primero. El baile de la llama destila mayor sensualidad que el de una chica espídica moviendo el esqueleto en esa red. Se va a comparar. Tanta tecnología y, al final, tan vulnerables, tan pazguatos, tan lloricas. Cuando pase la avalancha de compradores de kits de supervivencia, me agenciaré un ramillete de cirios. No se pueden perder las buenas costumbres.