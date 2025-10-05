Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
IVÁN ARLANDIS IVÁN ARLANDIS
El estado de Valencia ciudad

Los termómetros de los barrios

Los mercados municipales son las mejores redes sociales que existen y que aumente su ocupación con la subasta de hoy será una alegría para los vecinos

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:25

Algo más de cien paradas y almacenes de mercados municipales se subastan hoy en Valencia. Están repartidos en once recintos, salen con concesiones de 20 ... años y los precios de salida no son elevados, aunque siempre hay que esperar a las pujas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  4. 4

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  5. 5

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura
  6. 6

    El Ayuntamiento quiere recuperar otro quiosco de la Alameda
  7. 7

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  8. 8

    Apellidos de la sociedad valenciana, en una cena benéfica contra el cáncer
  9. 9

    La fiesta del interiorismo y la arquitectura valenciana en la terraza más lujosa
  10. 10 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los termómetros de los barrios

Los termómetros de los barrios