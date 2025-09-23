Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en un municipio de 4.000 habitantes y otro premio de 565.440 euros en una localidad valenciana

Las pulseras

María José Pou

María José Pou

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:59

Desde el gobierno y desde el PSOE insisten en el mantra con el que intentan frenar la ola de críticas, hasta de los propios socios, ... y la sangría de apoyos por culpa de las defectuosas pulseras antimaltratadores. «Ninguna mujer ha sido asesinada» por los problemas del dispositivo, reitera la ministra, Ana Redondo, o la secretaria socialista de Igualdad, Pilar Bernabé. Dicho así parece que esperaran un aplauso, pero nada más lejos de la realidad. Es cierto que, con la información de la que se dispone, no puede decirse que esos fallos hayan provocado ni una sola muerte. Es la noticia menos mala en todo este asunto. Sin embargo, el dolor o la angustia no se circunscriben solo a la peor de las consecuencias. Son sensaciones constantes y terribles para una mujer que ha llegado hasta ese punto, el de denunciar, mantener su acusación y esperar a que un juez obligue a su maltratador a estar controlado para evitar males mayores. Solo con pensar en ese calvario y en el que viven cada día temiendo que su red de seguridad pueda fallar, podemos imaginar el daño provocado por esos errores que no deben minimizarse. Es verdad que no hay que lamentar lo peor del maltrato que es la muerte física, pero salir de un entorno de muerte emocional o psicológica es tan difícil como sortear el cumplimiento de la última amenaza. El victimario es capaz de hacer tanto daño interior a una mujer con la amenaza constante que el dato puede aliviar, pero no eliminar la incertidumbre o el resquemor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  2. 2

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  3. 3 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5

    El futuro del Valencia: Chen muestra el camino a Lim
  6. 6

    Una patrulla vecinal en Alfarb detiene a un ladrón que ha cometido más de 100 robos
  7. 7 El sexto hombre más rico del mundo abandona BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del planeta
  8. 8 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  9. 9 Un juez destierra de Turís a un ladrón tras ser detenido cuatro veces por 70 robos en coches
  10. 10 Mompó, a Bielsa: «Me pide que reciba a las víctimas de la dana. ¿Ha recibido usted a los familiares de las niñas que murieron en el hinchable de Mislata?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las pulseras