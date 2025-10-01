Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Arsénico por diversión

La prevención fue posible

María José Pou

María José Pou

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:00

El domingo por la noche, en plena alerta, me dijo una amiga que su madre se había ido a su casita del campo. Una casita, ... y lo digo con diminutivo porque lo es, apenas una mini parcela, rodeada de la nada cerca de Godelleta. «¿Hoy?», le dije, sin salir de mi asombro, «¡pero si estamos en alerta roja!». Su respuesta fue muy reveladora: «Dice que allí no llueve». Por un momento, me pareció volver a la noche del 29 de octubre del año pasado. No llovía. Ni en Valencia ni en Paiporta llovía aquella tarde. El Apocalipsis no llegó desde el cielo, sino desde los cauces que habían recogido lo que cayó en las cabeceras. Allí sí, el cielo se había desplomado y venía arrastrando todo lo que encontraba a su paso hasta llegar al mar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

