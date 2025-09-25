Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Arsénico por diversión
Arsénico por diversión

Hasta el infinito

María José Pou

María José Pou

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:57

No me sorprende que Pedro Sánchez pretenda continuar hasta 2027. Es el Buzz Lightyear del parlamento patrio: ¡hasta el infinito y más allá! Desde luego, ... no es el único político incombustible -a Abel Caballero me remito-, pero sí el más decidido a permanecer contra viento, marea y Peinados. Tampoco parece reseñable que lo haya decidido, según explicó en una entrevista concedida en Nueva York, tras hablarlo con su mujer y su partido, entre otras cosas porque su partido ya no es ni siquiera el espejo de la madrastra de Blancanieves, complaciente pero sincero. El PSOE, con Sánchez, ha llegado a ser simplemente el eco de su voz, una pared de frontón donde solo rebota el mensaje unidireccional del Amado Líder. En el partido, Sánchez se escucha a sí mismo acompañado de una eterna clac y la letanía de María Jesús Montero con música de Jorge Sepúlveda, que le dirá hasta la muerte: guapo, guapo y guapo.

