El estado del barro

María José Pou

María José Pou

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:44

Mañana comienza en Les Corts el Debate de Política General tras el año más duro que se recuerda en Valencia desde hace casi un siglo. ¿ ... Cómo definir el estado de la Comunitat, que aún vive dolorida y, en parte, postrada por la tragedia sin caer en el desánimo? Al común de los mortales lo que nos nace es abrazar y preguntar en qué se puede ayudar, pero a buena parte de nuestros políticos esa humanidad les resulta ajena porque han cambiado la pregunta por otra que suena parecida pero es muy distinta: ¿en qué me puede ayudar?

