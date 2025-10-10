Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LAURA OLSEN

El orden de los factores. ALV por AVL

Hablan de valenciano normalizado; de AVL. Y se enfadan por el merecido recorte, pero es el catalanismo quien embiste al valenciano

ANTONIO MIGUEL LÓPEZ GARCÍA, POLITÓLOGO E HISTORIADOR

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:30

La batalla por la lengua valenciana es como el fuego que nunca cesa. Cuando parece controlado se reactiva, siempre con la brusca reacción izquierdista contra ... nuestra cultura y decisiones del Consell. Este agosto flamígero no podía faltar el incendio lingüístico. Vox pide recortar subvenciones a la AVL. ¡Qué me has dicho! Mira que hay motivos para protestar (expolio del erario público, golfería, agresión a Judicatura, familia imputada, infrafinanciación autonómica, ayudas dana que nunca llegan, como La Palma tres años después). Silencio rebañego. Hasta Mazón ha ganado la mano al autoritario. Dos veces. Bien, pues, ya están las izquierdas en la calle a toque de chiflete, como siempre que gobierna la derecha. De paso calientan para cuando caiga Sánchez.

